Efecto Shutdown: La Fed decide a ciegas

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) incluso podría omitir el período de referencia habitual —la segunda semana de cada mes—, recurriendo a datos de empresas privadas para llenar vacíos.

Haver anticipa que el Gobierno recurrirá “más de lo habitual a estimaciones” para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y noviembre. Aun así, espera que las agencias intenten ofrecer cifras lo más completas posible, conscientes de que los mercados y los responsables de política monetaria dependen de esa información.

image Los datos estadísticos de la BLS no se están publicando por el shutdown.

Según Michael Gapen, economista jefe de Morgan Stanley, los informes de empleo de octubre y noviembre podrían publicarse recién el 8 de diciembre, mientras que los de ventas minoristas e inflación llegarían alrededor del 18 de diciembre, apenas días después de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed del 9 y 10 de ese mes, tal como informó el mismo medio.

Esa demora podría dejar al organismo que preside Jerome Powell tomando decisiones “a ciegas”, sin los datos actualizados necesarios para calibrar los próximos pasos de la política monetaria. La economista Diane Swonk, de KPMG, lo resumió así a Barron’s:

En medio de la niebla, hay que ir más despacio. Por eso la Fed se muestra reticente a mover las tasas sin tener una visión clara del panorama. En medio de la niebla, hay que ir más despacio. Por eso la Fed se muestra reticente a mover las tasas sin tener una visión clara del panorama.

Aunque la reapertura del Gobierno traerá alivio institucional, la falta de información confiable durante semanas podría seguir condicionando la lectura del ciclo económico y retrasar las señales que los mercados esperan sobre el rumbo de la economía estadounidense.

Una baja de tasas si creció el empleo podría generar una tendencia inflacionaria, mantener las tasas si subió el desempleo, podría llevar a una tendencia recesiva. Por eso, para la Fed la información estadística oficial es fundamental.

Más noticias en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores