Milei culpó al "pánico político" por el Riesgo País, defendió su modelo y en un giro dijo: "somos la esperanza"

LLA compite en Córdoba contra la fuerza que lleva al exgobernador Juan Schiaretti como candidato a diputado. En tono de campaña, el Presidente le dedicó un párrafo crítico.

"Días atrás, Schiaretti nos criticaba por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más. Era muy linda, pero implicaba elevar el déficit 7 puntos. ¿Con qué lo vamos a financiar, con emisión, con endeudamiento?", dijo.

Fue entonces cuando habló de que no se puede salir a tomar deuda "en el contexto de actual pánico político" que "se está espiralizando en el mercado, generando una descordinación enorme en términos del Riesgo País".

Milei insistió en adjudicar la volatilidad a una cuestión meramente política, cuando -dijo- "el país tiene déficit cero" y redujo su relación deuda-PBI.

"¿Cuál es la alternativa? ¿Gastar más para generar una hiper, para hundir a las generaciones futuras, matar de hambre a la gente subiendo el IVA brutalmente?", se preguntó en alusión al proyecto de Schiaretti.

"Romper el círculo de la demagogia es un tema no menor. 2+2 siguen siendo 4 y la política argentina se resiste a verlo", dijo.

Inmediatamente, volvió sobre una cuestión que lo incomoda: las acusaciones de crueldad. "Es como querer negar la ley de gravedad. No es cruel: si alguien se tira de un piso 50, se va a estrellar, y a nadie se le ocurre decir que la ley de gravedad es cruel", dijo.

Recordó la anécdota de Alfredo Casero sobre los que decían "queremos flan" en medio de un incendio, para graficar el supuesto empecinamiento de un sector en aumentar el gasto en un contexto de déficit.

Milei calificó de "forajidos" a los que "están en frente".

Volvió a englobar a sus rivales en "el partido del Estado" y dijo que "su única propuesta es destruir".

Entonces hizo una apelación electoral: "si tomamos conciencia del monstruo que hay en frente, la sociedad va a volver a reflexionar y el 26/10 va a pintar de violeta el país".

Según el Presidente, el avance opositor en el Congreso resulta un "principio de revelación". "Si estuvieran para ganar, no estarían tratando de romper todo. Lo que está impulsando el Partido del Estado es la contracara, porque saben que pierden, quieren romper", dijo.

Milei habló en un tono medido todo el discurso, y recibió pocos aplausos.

Por otro lado, en un giro discursivo, Milei presentó a LLA como "el partido de la esperanza". "Somos la esperanza", remarcó en el sentido de recrear expectativa a futuro, una línea que se habría definido luego de la dura derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo.

Y en una defensa final de su modelo económico, el Presidente afirmó que "los drivers para que la Argentina pueda crecer están a toda máquina". Aunque advirtió que "problamente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el Partido del Estado".

Y terminó con una nueva apelación a los electores: "si el 26/10 pintamos la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida y la Argentina va a ser grande otra vez".