Catherine Fulop se cayó en vivo pero se lo tomó con humor: "Mamá está bien"

Embed Primerísimo primer plano de la tremenda caída de Catherine Fulop en el recital de Rebelde Wey. Me cuentan que se llevó puesto el telepromter y que se levantó como si nada. pic.twitter.com/SFBae3qwym — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 17, 2025

Embed La tremenda caída de Catherine Fulop en el show de ERREWAY ! https://t.co/NjIv9oQoXl — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) September 17, 2025

Embed [ESPECTÁCULOS] "¡Por suerte estoy viva!": Catherine Fulop se sumó al show de "Erreway" en el Movistar Arena y se cayó del escenario. https://t.co/xdq8bxR7ym pic.twitter.com/fw2eBmpZU7 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 17, 2025

El momento, que podría haber sido un accidente serio, terminó siendo un instante de complicidad y humor con Camila Bordonaba: "No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte", dijo entre risas. Los videos del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un poco de preocupación y otro de admiración por la capacidad de Fulop de mantener la calma y seguir con el show.

Risas en casa: Cómo reaccionaron Tiziana y Oriana Sabatini al accidente

La caída no solo fue tendencia en redes: la reacción de la hija de Catherine, Oriana Sabatini, la hizo todavía más viral. Al ver el video en su celular, la cantante estalló de risa: "Es buenísimo. Me parece espectacular. Se llevó todo puesto". Para despejar cualquier preocupación, Tiziana Sabatini aclaró en el video: "Mamá está bien, chicos".

Catherine, siempre con buen humor, subió el video a su Instagram y pidió: "Sigan viralizando la caída", mostrando que podía tomar el accidente con naturalidad y convertirlo en un momento memorable para sus seguidores.

Embed Catherine después de la caída en el escenario ♥ #ErrewayEnMovistar pic.twitter.com/YvFuefnst0 — (@wdwxcamila) September 17, 2025

Más allá del susto, la actriz dejó claro que su regreso a Erreway se trata, aparte de las canciones y la nostalgia, de cómo enfrentar imprevistos con actitud, transformar un tropiezo en complicidad y generar un recuerdo único tanto para el público como para su familia.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"