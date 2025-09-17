Lo que pintaba como una noche de pura nostalgia terminó con un accidente inesperado: Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway en el Movistar Arena y el susto recorrió todo el estadio. Pero la historia no terminó ahí, porque su hija Oriana Sabatini reaccionó al video de la caída y lo volvió todavía más viral.
EL SHOW PUDO CONTINUAR
Catherine Fulop se cayó en vivo pero se lo tomó con humor: "Mamá está bien"
Catherine Fulop sufrió un accidente y se cayó del escenario en el show de Erreway, le quitó gravedad al susto y hasta su hija Oriana estalló de risa.
Catherine Fulop y el porrazo que casi arruina la noche
El martes 16 de septiembre, el Movistar Arena estaba repleto de fanáticos ansiosos por revivir la magia de Erreway. Catherine Fulop fue invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, interpretando a su madre en la ficción de Cris Morena. Todo marchaba con normalidad hasta que, al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó a la fosa que separa el público de la tarima.
El grito de Camila se escuchó de inmediato: "¡Mamá, la puta madre!". Pero desde el suelo, Catherine tranquilizó a todos con su característica calma: "Por suerte, estoy viva". Hablando después con el periodista Guillermo Barrios, la actriz explicó cómo logró amortiguar la caída: "Me agarré de un monito y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta". El público reaccionó con aplausos y risas, mientras la actriz se reincorporaba y continuaba la función sin inconvenientes.
El momento, que podría haber sido un accidente serio, terminó siendo un instante de complicidad y humor con Camila Bordonaba: "No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte", dijo entre risas. Los videos del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un poco de preocupación y otro de admiración por la capacidad de Fulop de mantener la calma y seguir con el show.
Risas en casa: Cómo reaccionaron Tiziana y Oriana Sabatini al accidente
La caída no solo fue tendencia en redes: la reacción de la hija de Catherine, Oriana Sabatini, la hizo todavía más viral. Al ver el video en su celular, la cantante estalló de risa: "Es buenísimo. Me parece espectacular. Se llevó todo puesto". Para despejar cualquier preocupación, Tiziana Sabatini aclaró en el video: "Mamá está bien, chicos".
Catherine, siempre con buen humor, subió el video a su Instagram y pidió: "Sigan viralizando la caída", mostrando que podía tomar el accidente con naturalidad y convertirlo en un momento memorable para sus seguidores.
Más allá del susto, la actriz dejó claro que su regreso a Erreway se trata, aparte de las canciones y la nostalgia, de cómo enfrentar imprevistos con actitud, transformar un tropiezo en complicidad y generar un recuerdo único tanto para el público como para su familia.
