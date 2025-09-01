Guillermo Moreno: "Esto es Perón vs. Milei, y va a volver a ganar Perón"

"Podemos hacer una discusión sustantiva en la provincia de Buenos Aires, en Capital o en otros distritos", comenzó diciendo.

Sobre esa línea agregó: "Si el mundo está yendo para donde nosotros pensábamos que tenía que ir con sus más y con sus menos, con sus detalles, pero está yendo para ahí... ¿Ustedes piensan que una lista puede definir el destino de la Argentina? ¿O el destino de la Argentina se define en la capacidad que tengamos de construir juntos todos un proyecto que se introduzca con pasión, con fuerza, con tesón en este horizonte internacional?", preguntó.

"Hoy se nos abre una posibilidad de decir, miren, aquellos pueblos que tienen memoria industrial ¡reindustrialísense!, va a haber mercado, nuestro mercado es natural, es Hispanoamérica. Este es el mercado natural de nuestra manufactura, lo fue y lo volverá a ser. Para todo eso, necesitamos que nuestras empresas tengan hegemonía en el mercado interno, para tener hegemonía en el mercado interno la administración de comercio es elemento clave, y esto lo está haciendo hoy el mundo", analizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redaccionros/status/1962154957651452156&partner=&hide_thread=false El acto de oficialización este sábado en Rosario del partido de Guillermo Moreno a nivel provincial —Principios y Valores—, fue el eje para la presentación, por primera vez en público, de la unidad de las distintas vertientes que confluyen a nivel local en Fuerza Patria. pic.twitter.com/EJZKnAltmZ — Redacción Rosario (@redaccionros) August 31, 2025

Para inaugurar su partido, Moreno ratificó que "hoy el peronismo ya es opción" por lo cual indicó que el objetivo de los militantes de Principio y Valores es "buscar los mínimos comunes denominadores de todos los espacios que conforman este extraordinario movimiento, y esto es lo que estamos haciendo, acá compañeros, estamos discutiendo el proyecto nacional".

Posteriormente, sumó: "Hoy empieza una nueva etapa para los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, buscar los mínimos comunes denominadores, entre todos los militantes y espacios políticos del peronismo, sabiendo que, como decía el general Perón, la política internacional es la que determina el camino a seguir".

Con un llamado a extender el ejemplo santafesino en todo el país, Moreno concluyó con una definición clave: "Sigamos el camino de la unidad, porque los días más felices fueron, son y serán peronistas".

Unidad del peronismo

De cara a octubre, el peronismo logró evitar la fractura con una lista de unidad encabezada por Tepp acompañada por Rossi y referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Iniciativa Popular y Vamos. La decisión relegó al Movimiento Evita y generó tensiones internas, aunque consolidó un frente único.

image El justicialismo competirá bajo el nombre de Fuerza Patria con Caren Tepp y Agustín Rossi a la cabeza.

En ese sentido, la concejala de Ciudad Futura, destacó la importancia de la unidad: "En este momento histórico, no hay nada más esencial que estar unidos. Que Guillermo haya logrado este primer acto de unidad tras el cierre de listas es un agradecimiento profundo de la comunidad de Rosario".

Por su parte, Rossi recordó su militancia junto a Néstor Kirchner y subrayó: "El antiperonismo quiere que nos dividamos, pero no les dimos el gusto. El peronismo está unido y ese es el primer paso para convocar al Gran Movimiento Nacional y Popular".

