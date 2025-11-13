El G7 critica el asedio de USA en el Caribe y Marco Rubio/ Donald Trump se desentienden

A pesar de las críticas y de los cuestionamientos sobre la legalidad, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, luego de dicha reunión, defendió la campaña estadounidense en el Caribe y Pacífico oriental, bajo el supuesto de ser una contienda directa contra el narcotráfico transnacional. Al mismo tiempo, sentenció que Bruselas no debe dictaminar cómo Washington enfrenta al narcoterrorismo que pone en riesgo su seguridad nacional.

No creo que la Unión Europea pueda determinar qué es el derecho internacional... y ciertamente no puede determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional ( Marco Rubio) No creo que la Unión Europea pueda determinar qué es el derecho internacional... y ciertamente no puede determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional ( Marco Rubio)

Del mismo modo, dijo que nadie había mencionado las operaciones durante la reunión del G7, pero defendió los ataques letales a embarcaciones supuestamente vinculadas a narcotraficantes, a quienes calificó como “narcoterroristas”.

Al ser consultado sobre un informe de CNN que afirma que Gran Bretaña había suspendido el intercambio de información de inteligencia sobre narcotráfico debido a la preocupación por los ataques, Rubio lo calificó de "noticia falsa" y dijo que Estados Unidos tiene una relación muy sólida con el Reino Unido."Nada ha cambiado ni ha ocurrido que haya impedido de ninguna manera nuestra capacidad para hacer lo que estamos haciendo", dijo Rubio. "Tampoco estamos pidiendo a nadie que nos ayude con lo que estamos haciendo", agregó.

Sin embargo, crecen los cuestionamientos al asedio estadounidense en el Caribe. "Funcionarios del gobierno de los EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales", escribió Petro en un posteo en X durante octubre luego de que un ecuatoriano y un colombiano fueran devueltos a sus países tras sobrevivir al 6to ataque de Estados Unidos contra una supuesta narco barcaza.

Dos sobrevivientes, de los cuatro tripulantes que iban a bordo de la sexta embarcación supuestamente cargada de drogas, resistieron al ataque realizado por las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe. Fueron detenidos en un barco de la Marina estadounidense, pero poco después, fueron liberados y repatriados a sus países de origen.

Uno de ellos, Jeison Obando Pérez, de 34 años, que llegó al Colombia "con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador". Obando, según Gustavo Petro, no es un narcotraficante y probablemente estaba pescando.

image Gustavo Petro concuerda con Nicolás Maduro en que Trump no está desplegando su fuerza en el Caribe para desarticular el supuesto flujo de fentanilo, sino más bien está interesado en expropiar los recursos naturales de Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica.

“¿Tan peligrosos como para intentar matarlos con una operación militar, pero no lo suficiente como para juzgarlos?”, se preguntó Jack Goldsmith, exfuncionario del Departamento de Justicia de EE.UU. y actual profesor en Harvard, mostrando su escepticismo sobre la legitimidad de las operaciones y si realmente están frente a narcoterroristas.

En septiembre, Petro declaró que el otro compatriota muerto en el ataque estadounidense, Alejandro Carranza, era un "pescador de toda la vida" cuya embarcación había sufrido daños y estaba a la deriva en el momento del ataque.

En tanto, en octubre pasado, el comandante militar que supervisaba los ataques del Pentágono contra barcazas en el mar Caribe dimitió en medio de los cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones, que podrían estar infringiendo el Derecho Internacional Penal.

image El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU., en Washington el año pasado.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el cual supervisa todas las operaciones en Centro y Latinoamérica, renunció en el actual contexto del despliegue naval en el Caribe, el cual involucra a al menos seis destructores de guerra, varios buques anfibios de guerra y alrededor de 10.000 soldados a bordo de los barcos navales estadounidenses para supuestamente desmantelar el tráfico de drogas hacia Washington.

