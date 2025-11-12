Reino Unido teme ilegalidad de Donald Trump y suspende cooperación de inteligencia en el Caribe

El Reino Unido comparte información de inteligencia con la Guardia Costera de USA pero la decisión de retener parte de esta información "refleja la inquietud de uno de los aliados más cercanos de USA ante la nueva estrategia agresiva del gobierno de Trump. La noticia de esta pausa fue publicada inicialmente por CNN".

USS-Gerald-Ford Portaaviones Gerald Ford hacia el Mar del Caribe.

"Los mataremos a todos"

Esta no es la primera vez que el Reino Unido suspende el intercambio de información de inteligencia con USA debido a preocupaciones humanitarias y legales.

Tras los atentados del 11/09/2001, la entrega extraordinaria de sospechosos de terrorismo a USA y el uso de centros clandestinos de detención fueron ampliamente considerados una violación del Derecho Internacional. Esto llevó a los servicios de inteligencia británicos a suspender operaciones de inteligencia específicas en varias ocasiones.

El HMS Trent llegó al Caribe el 24/10 y la Royal Navy declaró que, además de proporcionar asistencia humanitaria a Jamaica tras el huracán Melissa, “trabajaría con la Guardia Costera de USA para combatir el narcotráfico”.

Según el seguimiento satelital, la patrullera zarpó de Jamaica el lunes 11/11. El buque gemelo del HMS Trent, el HMS Medway, que asumió las patrullas del Caribe en octubre, está anclado en Miami.

A finales de octubre, el presidente Donald Trump dejó claro que la estrategia de USA era matar a todos los presuntos contrabandistas que encontraran, a pesar de que expertos legales advertían que las ejecuciones extrajudiciales podrían constituir una violación tanto del Derecho estadounidense como del Derecho internacional.

“Los vamos a matar”, dijo Trump en un evento en la Casa Blanca. “Ya saben, van a estar muertos”.

La Administración Trump ha sostenido que tiene la autoridad legal para hacerlo si los narcotraficantes representan una amenaza para USA.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha desestimado las insinuaciones de que los asesinatos puedan ser ilegales, advirtiendo a los contrabandistas que “los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda”.

Desde septiembre, USA ha anunciado 19 ataques en el Caribe y el Pacífico oriental: 76 muertos. Los 2 ataques más recientes tuvieron lugar el domingo 10/11, con 6 muertos.

USA ha desplegado 10.000 soldados, 8 buques de guerra, 1 submarino nuclear de ataque rápido, 1 buque de operaciones especiales y aviones de combate F-35 en la región.

También ha desplegado el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R Ford, 3 destructores y más de 4.000 soldados.

Y ha amenazado con realizar ataques en territorio venezolano, aumentando así la presión sobre el régimen del presidente Nicolás Maduro.

