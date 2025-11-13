La falta de esta vitamina se relaciona con artritis: ¿Están bien tus niveles?

Más recientemente, un estudio publicado en 2025 encontró que "los niveles reducidos de vitamina D se asocian con casos más graves de osteoartritis de cadera y rodilla, mayor dolor, mayor limitación funcional".

La osteoartritis es el tipo más común de artritis y afecta las manos, las rodillas, las caderas, el cuello y la parte inferior de la espalda.

image.png La vitamina D es conocida como la vitamina del sol.

¿Cómo están tus niveles de vitamina D?

Muchas personas en el mundo no obtienen suficiente vitamina D. De hecho, es una de las deficiencias de vitamina más comunes.

La Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que, en la sangre, una forma de la vitamina D denominada 25-hidroxivitamina D se mide en nanomoles por litro (nmol/L) o en nanogramos por mililitro (ng/mL). Un nmol/L es equivalente a 0,4 ng/mL. Por ejemplo, 50 nmol/L equivalen a 20 ng/mL.

En ese sentido, esto es lo que pueden significar los niveles de vitamina D:

Los niveles de 50 nmol/L (20 ng/mL) o superiores son suficientes en la mayoría de las personas para mantener la salud de los huesos y la salud general

Los niveles inferiores a 30 nmol/L (12 ng/mL) son demasiado bajos y podrían debilitar los huesos y perjudicar la salud

Los niveles superiores a 125 nmol/L (50 ng/mL) son demasiado elevados y podrían causar problemas de salud

¿Cómo aumentar la vitamina D?

Existen tres formas más conocidas de obtener vitamina D. La principal es a través de la exposición a la luz solar. Y es que, el cuerpo produce vitamina D cuando la piel se expone al sol.

También es posible obtener vitamina D a través del consumo de ciertos alimentos, como huevo, hígado y pescados altos en grasas.

Asimismo, en algunos casos, se puede tomar suplementos de vitamina D para aumentar los niveles, pero es importante no automedicarse, sino que sea bajo la prescripción de un médico.

