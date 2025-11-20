El conflicto China vs. USA llega al GBA peronista

El anuncio del acuerdo comercial con USA sugiere un trasfondo que vale la pena examinar y sus implicancias en la batalla geopolítica que se da en el mundo y, inclusive, llega a los rincones más recónditos del conurbano bonaerense.

El Congreso de USA acaba de presentar un trabajo técnico con 12 puntos destacados sobre los aspectos centrales del avance chino en el mundo y sus capacidades. Entre las conclusiones, apoyado por Republicanos y Demócratas sostiene: ”Será responsabilidad de USA contrarrestar la apuesta de Beijing por la hegemonía”.

El alineamiento del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump implica una serie de desafíos en aspectos decisivos de la influencia asiática que ha penetrado en estructuras de todo tipo. Incluso, se ha dado una política de acercamiento con los territorios del Gran Buenos Aires a través del desembarco e intercambio comercial de provincia a provincia o municipio a municipio.

Un argentino en Fuzhou

El caso más reciente se dio esta semana con el anuncio que hizo el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien viajó a la provincia china de Fujian para abrir oficialmente la oficina comercial de la Unión Industrial de Merlo en Fuzhou.

Es un mercado de 45 millones de habitantes sólo en esa región de China. El caso de Menéndez no es el primero en el conurbano aunque quizá sí se trate del que más lejos ha avanzado con el desembarco de oficinas en ese país. Uno de los jefes comunales pioneros en la relación con comunas chinas es el alcalde de José C. Paz, Mario Ishii, quien lo comenzó a hacer apenas asumió su tarea, en 1999.

Un hecho que para muchos pasó desapercibido, sucedió desde el 15/07/2024 hasta el 17/07/2024: en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), Lanús (UNLA) y José C. Paz (UNPAZ) el 1er. Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, organizado en conjunto con el Centro Mundial de Sinología de la Universidad de la Lengua y la Cultura de Beijing.

Lo más trascendente sucedió el día del cierre en la Universidad de José C Paz, territorio gobernado por Mario Ishii. La consigna del encuentro fue: “Hacia una comunidad de desarrollo compartido entre China y América Latina”.

En el cierre estuvo Axel Kicillof, junto al senador nacional, Oscar Parrilli (Fuerza Patria / Neuquén); y el embajador de la República Popular de China en Argentina, Wang Wei. Ese día se anunció que en la Universidad se dictaría una maestría en Políticas de Vinculación con China, dirigida por Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en Beijing.

Si bien el documento elaborado por el Congreso estadounidense no desarrolla puntualmente un ítem para América latina, sí hay varios pasajes donde la descripción permite contemplar el alcance de las preocupaciones de la Administración republicana.

En un párrafo, se afirma: “China continúa sus esfuerzos para posicionarse como el socio confiable preferido para el comercio y la inversión, particularmente con los mercados emergentes”.

¿Qué rol ocupa Argentina? Al momento, el de un socio comercial en ascenso. Los datos así lo demuestran.

Embed Hoy en Fuzhou dimos pasos que marcarán para siempre la proyección internacional de Merlo. Junto a la Diputada Nacional @Roxy_Monzon, a Walter Nupieri, Presidente de la Unión Industrial de Merlo, y a Juan Carlos Mingote (desarrollador inmobiliario merlense), mantuvimos reuniones… pic.twitter.com/M40G6cnIpr — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) November 19, 2025

La apuesta de Trump

El informe sostiene: “China ha asegurado el dominio en gran parte de los componentes heredados y avanzados para los productos tecnológicos de consumo y empresariales más prevalentes en la actualidad”.

El tema es particularmente sensible porque se refiere al acceso a los minerales críticos conocidos como 'tierras raras'. En el acuerdo comercial anunciado la semana pasada se menciona el tema de manera explícita. También impacta fuertemente en la industria local cuando sostiene: “El mundo enfrenta la amenaza de un Impacto Chino 2.0, en el que la sobreproducción en industrias clave del sector manufacturero altamente subsidiado de China se expande hacia el exterior, causando un daño importante a las industrias de otros países”.

Estas cuestiones que hacen a la economía argentina, socavan las estructuras locales porque es donde se observan los primeros costos ante la caída de la producción por parte de las pymes que aún no ven la luz al final del túnel. Lo están sintiendo los municipios con la reducción de la recaudación en sus tributos de “higiene y seguridad”.

Algo así como los ingresos brutos municipales. De allí su presión para que se les destine un monto fino sin especificar el destino de ese dinero como moneda de cambio para habilitar el endeudamiento que pretende Axel Kicillof y que, por ahora, vuelve a asomar lejano.

La llave que tiene Trump para justificar que detrás de la prolongación de la guerra en Ucrania está la decisión de China de apostar por Rusia en la conformación de un eje que incluye a Irán y Corea del Norte. El texto esboza: “La exportación china del exceso de producción está socavando a los competidores globales y ganando cuota de mercado a lo largo de toda la cadena de valor, desde materias primas hasta insumos intermedios y productos terminados. El modelo económico de China limita cada vez más a otros países emergentes a las etapas de manufactura de menor valor agregado”.

Resultará interesante saber qué tiene la industria del conurbano para ofrecer China en este contexto, o serán meras oficinas de importación. Incógnitas. Lo cierto es que lo que no entra por la política macro entendiendo los tiempos políticos que se viven, ingresa por lo micro. Es decir, las estructuras políticas locales.

Mientras tanto, en otras esferas ya se discute la trama de un nuevo eje político clave. El continente sudamericano se está reconfigurando con gobiernos que se muestran más cerca de Estados Unidos en su dialéctica y accionar. Si Javier Milei aparecía en soledad en el cono sur como interlocutor privilegiado de Washington, ahora la nueva realidad de Bolivia y la casi segura victoria de José Antonio Kast en Chile modificarían ese “privilegio”.

kast milei José Antonio Kasta y Javier Milei.

De Ushuaia a la Triple Frontera

Es cierto que Argentina conserva “particularidades únicas como el acceso directo a la Antártida, el Atlántico Sur, Ushuaia como potencial puerta logística y la Triple Frontera como nodo crítico del terrorismo internacional, de sumo interés para Washington. Ninguno de esos puntos puede ser replicado por Chile”, sostienen expertos en geopolítica.

Y agregan: “La prioridad pasa por concretar acuerdos antes de que Kast pueda ingresar formalmente al juego. La Base Naval Integrada de Ushuaia podría ser la pieza central. Washington DC entiende el valor del Polo Logístico Antártico como plataforma de proyección en un territorio donde la competencia entre potencias se acelera. La obra está demorada desde hace años”.

Pero también hay un aspecto que puede diferenciar a Argentina por sobre el resto para solicitar su eje con América. Y es la cooperación en seguridad, defensa e inteligencia. El acuerdo con el FBI en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo y la presencia técnica de agencias estadounidenses en la Triple Frontera consolidan a la Argentina como hub regional en materia antiterrorista.

“Estados Unidos diversificará aliados en Sudamérica, pero seguirá priorizando a quien ofrezca infraestructura estratégica, cooperación sensible y resultados inmediatos”, expresaron expertos en seguridad regional.

Estas expectativas operan sobre el tablero político argentino que, tal como suele suceder, lo realmente importante no es lo que está en la superficie. Las peleas internas siguen vigentes. Aún faltan algunos capítulos por escribirse. Puertas adentro de la Casa Rosada y en las huestes del peronismo. Y, aunque no parezca, allí también se filtran intereses estadounidenses y chinos.

