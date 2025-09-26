Clonando al Presidente: Javier Milei necesita muchos Javier Milei para Trump & Bessent

Live Blog Post

Internacionales: Netanyahu en la ONU: "Israel tiene que terminar su tarea" en Gaza

Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, brindó su discurso este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, se defiende de las acusaciones de genocidio en Gaza, asegura que la población civil palestina festejó el atentado del 7 de octubre, afirma que "Israel tiene que termina su tarea" y rechaza a la "supuesta moderada Autoridad Palestina".

"Les voy a hacer una pregunta, ¿un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se vayan o evacúen?. Es que no tiene sentido", advierte Netanyahu. "Se acusa a Israel de generar hambruna a drede en Gaza y es lo contrario, Israel está alimentando Gaza", afirma, a pesar de que varios organismos internacionales demuestren lo contrario.

"Cada vez que se les da a los palestinos una parcela, lo usan para atacarnos (...) Esta es la verdad que incomoda. Las autoridades palestinas le pagan a los terroristas, está corrupta desde su meollo...enseñan a sus niños a detestar al Estado judío

"Los dirigentes de Francia y otros reconocieron al estado Palestino después de los horrores que cometieron el ataque del 7 de octubre. Casi el total de la población palestina celebró el atentado, bailaban en las calles... También celebraron el 11 de septiembre y bailaron en las terrrazas", sentencia ante la ONU, a la vez que afirma que los palestinos no pretenden la solución de dos Estados, sino uno solo.

"Darles a los palestinos un Estado, es como darle un Estado a Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre, no lo vamos a hacer", advierte el primer ministro israelí.

"Tengo un mensaje para los líderes occidentales (los que votaron a favor de Palestina): no van a sabotear nuestro estado

"El rechazo del Estado judío no solo se aplica a Hamás, sino a la supuestamente moderada Autoridad Palestina", dice en una parte de su discurso.

También se muestra dispuesto a negociar con el gobierno del Líbano, claro que si cooperan para desarmar a Hezbolá, y habla del pueblo oprimido iraní."Nuestros dos pueblos ancestrales, Israel e Irán, restablecerán la amistad en beneficio de todo el mundo", afirma.

"Si el Gobierno libanés persiste en desmantelar Hezbolá, la paz vendrá (...) Podemos trabajar con las naciones árabes