No todo lo que se comercializa como "saludable" en realidad lo es. ¿Podrían estar los refrescos dietéticos en esta lista? Probablemente sí, tomando en cuenta los resultados de un estudio que revela el efecto de las bebidas endulzadas artificialmente en el hígado: Las vincula con mayor riesgo de enfermedad hepática. Las bebidas azucaradas tampoco se salvan, obviamente.
LO ADVIERTEN
Esto es lo que una lata de refresco light al día le hace al hígado: Terrible
Si crees que el alcohol es el único que puede dañar el hígado, podría sorprenderte lo que científicos descubrieron de las bebidas endulzadas artificialmente.
¿Qué bebida es mala para el hígado?
Si le preguntan por bebidas dañinas para el hígado, quizá se le venga rápidamente a la cabeza: el alcohol. Sin embargo, hay otras bebidas que pueden hacerle mal a este órgano.
Un estudio reciente encontró que las bebidas azucaradas y las bebidas endulzadas artificialmente aumentan el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico, ahora conocida como enfermedad hepática asociada con disfunción metabólica (MASLD)
Los investigadores hicieron seguimiento, durante 10 años, a 123.788 participantes del Biobanco del Reino Unido sin enfermedad hepática al inicio del estudio. El consumo de bebidas se evaluó mediante cuestionarios dietéticos de 24 horas.
¿Qué encontraron? Un mayor consumo de bebidas bajas en azúcar (como los refrescos light) y bebidas azucaradas (>250 g al día) se asoció con un aumento del 60 % y del 50 % en el riesgo de desarrollar MASLD, respectivamente, apunta News Medical Life Sciences.
Esto podría ser sorprendente para quienes consideran las bebidas sin azúcar como saludables.
“Las bebidas azucaradas han estado bajo escrutinio durante mucho tiempo, mientras que sus alternativas 'dietéticas' a menudo se consideran la opción más saludable”, dijo el autor principal del estudio, Lihe Liu, estudiante de posgrado en el departamento de gastroenterología del Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Soochow, en Suzhou, China.
“Nuestro estudio muestra que las LNSSB (bebidas bajas en azúcar o sin azúcar) en realidad estaban vinculadas a un mayor riesgo de MASLD, incluso en niveles de consumo modestos, como una sola lata por día ”, dijo Liu en un comunicado.
¿Cómo los refrescos afectan el hígado?
El investigador ha explicado las posibles razones por las que tanto las bebidas azucaradas, como las bebidas endulzadas artificialmente, pueden afectar la salud hepática.
"El mayor contenido de azúcar en las bebidas azucaradas puede causar picos rápidos de glucosa e insulina en sangre, promover el aumento de peso y aumentar los niveles de ácido úrico, todo lo cual contribuye a la acumulación de grasa en el hígado", explicó Liu.
Y continuó: "Las bebidas sin azúcar, por otro lado, pueden afectar la salud del hígado al alterar el microbioma intestinal , interrumpir la sensación de saciedad, provocar antojos de dulces e incluso estimular la secreción de insulina".
El agua es la mejor opción
Los científicos dicen que estos hallazgos respaldan la idea de limitar el consumo de bebidas azucaradas y bebidas con bajo contenido de azúcar para prevenir problemas de salud.
De cualquier manera, el agua sigue siendo la mejor opción. De hecho, el estudio lo reveló que, quienes sustituyeron el agua por bebidas azucaradas redujeron el riesgo de enfermedad hepática en casi un 13 % y en más de un 15 % en el caso de las bebidas light.
La investigación fue presentada en la Semana Europea de Gastroenterología.
Síntomas de la enfermedad del hígado graso no alcohólico
A propósito del hígado graso no alcohólico, siempre es importante recordar sus síntomas, según la Clínica Mayo:
- Cansancio
- Malestar general
- Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen
