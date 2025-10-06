Bebidas alcohólicas, intoxicación masiva y terror en Brasil: ¿Qué hace el metanol en el cuerpo?

Brasil atraviesa un momento muy difícil con los cientos de casos de intoxicación por metanol tras consumo de alcohol. La situación no sólo ha dejado víctimas fatales y personas enfermas, sino que también ha puesto en jaque a bares del país, donde el gobierno ha sugerido no beber alcohol. Pero, ¿Qué es el metanol y que hace?
Los últimos datos del Ministerio de Salud de Brasil (5 de octubre) indican 225 casos de intoxicación por metanol después de consumir bebidas alcohólicas. Esto incluye casos confirmados e investigados.
Específicamente, en todo el país se contabilizan 16 casos confirmados y 209 bajo investigación. São Paulo es el estado afectad con 192 casos (14 confirmados y 178 bajo investigación).
En cuanto a las notificaciones de defunciones, el Gobierno informó que se han confirmado dos muertes en São Paulo y 13 están bajo investigación.
¿Qué es el metanol?
El metanol es una sustancia química que se parece y sabe como el alcohol, pero no está destinado al consumo humano y es altamente tóxico. Algunos lo califican como 'asesino silencioso'.
"El metanol es un alcohol tóxico que se utiliza industrialmente como disolvente, pesticida y combustible alternativo", indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
El metanol también se usa, a veces, para adulterar las bebidas alcohólicas. Médicos sin Fronteras dice que, en ciertos casos, se añade ilegalmente al 'alcohol real', generando así el llamado 'alcohol adulterado"'.
¿Qué le hace el metanol al cuerpo?
Para entender cómo actúa el metanol en el cuerpo, he aquí la explicación de Ian Musgrave, Profesor titular de Farmacología, de la Universidad de Adelaida, en The Convsersation:
"El etanol se metaboliza en un compuesto químico llamado acetaldehído. El acetaldehído es tóxico, pero se convierte rápidamente en acetato (también conocido como ácido acético, presente en el vinagre). Generar ácido puede parecer desagradable, pero el acetato en realidad produce energía y crea moléculas importantes en el cuerpo.
A su vez, el metanol se metaboliza en formaldehído, una sustancia química utilizada en pegamentos industriales y para embalsamar cadáveres, por ejemplo, y luego en ácido fórmico, la sustancia química presente en algunas picaduras de hormigas que tanto dolor causa.
A diferencia del acetato, que el cuerpo utiliza, el ácido fórmico envenena las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células.
Como resultado, una persona expuesta al metanol puede experimentar acidosis metabólica grave, que es cuando hay una acumulación excesiva de ácido en el cuerpo".
Esto puede ser potencialmente mortal.
¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por metanol?
La intoxicación por metanol puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, problemas respiratorios y alteración visual.
De hecho, beber incluso pequeñas cantidades de metanol puede ser perjudicial.
"Se han notificado casos en los que una dosis de tan solo 30 ml (aproximadamente un trago) es la mínima necesaria para provocar la muerte de un adulto, mientas que 10 ml (2 cucharaditas) pueden causar ceguera", detalla Médicos sin Fronteras.
La intoxicación por metanol también puede provocar trastornos visuales, coma, daño cerebral y muerte.
