Riesgo sanitario: Otro laboratorio suspendido por ANMAT, que va 7 inhibiciones en poco más de un mes

El organismo remarcó que todo laboratorio debe contar con un sistema documentado que asegure la detección y corrección inmediata de defectos de calidad, así como la capacidad de realizar retiros eficaces del mercado en caso de ser necesario, a fin de proteger la salud pública.

La suspensión a Polybius se suma a una serie de medidas adoptadas por la ANMAT durante las últimas semanas.

En poco más de un mes, el organismo dispuso 7 inhibiciones preventivas a laboratorios por incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación, entre ellos Sant Gall Friburg, cuya producción fue detenida en septiembre por "riesgo sanitario".

Otras noticias de Urgente24

En Santa Cruz, Javier Milei también es persona no grata y afirman que "lo están esperando"

Línea blanca, en crisis: Suspensiones rotativas para más de 400 empleados de una multinacional

Nobel de Física 2025 fue por un descubrimiento clave para la tecnología cuántica

Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor