Las redes pidieron por Guillermo Francella y estallaron contra los Martín Fierro 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnzoArrieta_/status/1972861232605807084&partner=&hide_thread=false El odio que le tienen a Guillermo Francella, que siendo el mejor actor argentino no le dan el premio sólo porque piensa distinto. La TV ES BIEN KUKA #MartinFierro2025 pic.twitter.com/kMchqjAvaG — Enzo Arrieta (@EnzoArrieta_) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leo_sanguinetti/status/1972861343649997293&partner=&hide_thread=false Perdió Francella como mejor actor protagonista de ficción es crack el Puma Goity pero eran papeles incomparables #MartinFierro2025 pic.twitter.com/kSA4r9NrSM — Leo Sanguinetti (@leo_sanguinetti) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauAlexx/status/1972870357393809654&partner=&hide_thread=false #MartinFierro2025 el oro era para Francella no me jodan... este le da el oro por abrir sobres en GH... pic.twitter.com/V9xW5skQrh — A (@MauAlexx) September 30, 2025



La defensa de Guillermo Francella tras sus polémicos dichos sobre el cine

Después de la reperecusión que generó con sus dichos durante su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió tras la polémica generada.

Desde Puro show le preguntaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".

"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le contestó tajante al notero que le preguntó sobre el tema.

Además, más tarde sumó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y agregó con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".

