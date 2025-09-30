urgente24
FURIA Y DESCONTENTO

Las redes pidieron por Guillermo Francella y estallaron contra los Martín Fierro 2025

Guillermo Francella no se hizo presente en la reconocida entrega de premios y en las plataformas digitales apuntaron contra Aptra tras no resultar ganador.

30 de septiembre de 2025 - 12:39
Las redes pidieron por Guillermo Francella y explotaron contra los Martín Fierro 2025.

Foto: NA 30/09/2025

En la noche del lunes (29/09) se llevaron a cabo la entrega de los Martín Fierro 2025 y las redes sociales no tardaron en mostrar su enfado por la ausencia de Guillermo Francella y por el hecho de que no haya ganado ningún premio por su protagónico en El Encargado.

Lo cierto es que finalmente decidió no asistir y desde las plataformas digitales apuntaron contra Luis Ventura, presidente de Aptra, y al resto de las autoridades por no votado a su favor en la terna "Actor protagonista de ficción" que finalmente tuvo como ganador al Puma Goity, su compañero de elenco, quien también dejó atrás al chileno Benjamín Vicuña que conformó el podio por su desempeño en Terapia alternativa.

Varios mensajes de los que aparecieron en la red social X señalaron que no fue reconocido por su clara posición a favor del gobierno de Javier Milei e incluso también apuntaron contra Santiago del Moro que quedó con el máximo galardón y no así el consagrado artista. Asimismo, abundaron los memes a su favor dejando en claro que no quedaron conformes con la decisión que tomaron las autoridades de la reconocida asociación que organizó el evento.

La defensa de Guillermo Francella tras sus polémicos dichos sobre el cine

Después de la reperecusión que generó con sus dichos durante su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió tras la polémica generada.

Desde Puro show le preguntaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".

"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le contestó tajante al notero que le preguntó sobre el tema.

Además, más tarde sumó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y agregó con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".

