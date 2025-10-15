El regreso de Gordon Gekko: De Javier Milei a Scott Bessent (y Rob Citrone)

----------------------------

El mercado

La caída con rebote de las cotizaciones argentinas ha provocado el festejo de muchos integrantes del llamado 'Mercado', y de periodistas que considera al mundillo de las paridades como el eje de una economía capitalista. Es un concepto equivocado.

Es interesante que los vaivenes de los bonos resultan más interesantes a varios columnistas -aún cuando ellos nunca realizaron operaciones financieras-, que la enormidad de las tasas de interés en pesos que ha inmovilizado a la economía argentina, introduciéndola en una recesión.

La economía argentina no crece desde marzo 2025. El crecimiento del PBI, de entre 3% y 3,5%, es por el arrastre de 2024 pero ahora el arrastre para 2026 será inferior a 0,5%. Un desastre.

No hay duda que una recesión tiene más consecuencias colaterales que una euforia en el mercado de bonos porque provoca despidos, convocatorias de acreedores y quiebras, malestar social y sufragios adversos para la Administración en funciones.

Los beneficiarios del mercado de bonos son una minoría de 4 dígitos. Los perjudicados por la recesión alcanzan los 7 dígitos.

Es la recesión y no el frenesí financiero el evento definitorio de las elecciones del 26/10, pero la mayoría de los medios de comunicación privilegian el devenir de la deuda pública tanto en pesos como en dólares cuando no es el dato más relevante.

Es probable que seguir la evolucion / involución del tobogán de los bonos impida tener una apreciación correcta de lo que ocurrirá el 26/10.

Mala praxis

Resulta insólito que Javier Milei haya provocado una recesión en un año electoral. Peor aún: es increíble que el Presidente de la Nación haya subestimado tanto el proselitismo necesario para un comicio cuando, a la vez, él decidió otorgar a la elección de renovación legislativa una importancia superlativa porque le importa obtener el número de parlamentarios necesario para imponer sus vetos y sus DNU. O sea que Milei quiere ganar la elección de congresistas para, entonces, cerrar el Congreso.

Milei se enfocó en la rivalidad con Cristina Fernández de Kirchner como eje de campaña, pero no se esforzó en garantizar su libertad para el tiempo electoral. Inexplicable. A la vez él se esforzó en organizar un partido nacional propio a partir de la absorción del PRO, en una confusa lectura de su éxito en el balotaje 2023. Así, Milei sepultó la coalición social que lo llevó a la victoria y le puso un techo a su ambición electoral. Hoy día el PRO es, básicamente, la fuerza política que enarbola antikirchnerismo como único eje discursivo.

Pero Milei no precisaba invitar al PRO porque era un electorado que no tendría opción y lo votaría aún cuando no lo convocara en forma explícita. Su esfuerzo debió enfocarse en conservar los votos que le quitó al peronismo, y para ello resultaba decisivo esquivar la recesión. El consumo es el imán de ese electorado, en particular el más joven.

Sin embargo, creyendo en el falso poder del mercado de bonos, él se dedicó a alentar una especulación que le resta sufragios en vez de sumarle.

Ahora, cuando Donald Trump le exige un triunfo electoral para concretar un salvataje necesario por la mala praxis del equipo Milei / Caputo, el Presidente tiene dificultades para cumplir con el requisito básico porque redujo su universo de electores. Esto es consecuencia de un diagnóstico equivocado y un profundo desconocimiento de las causas del triunfo propio de 2023.

Ya es tarde para modificar la situación del 26/10 pero debería ser la base del replanteo el lunes 27/10.

