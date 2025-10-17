Más anuncios de USA para sostener a Milei: De Lamelas al 'monitoreo de mercados' de Bessent

Bessent monitorea...

Minutos después del posteo de Peter Lamelas, el titular del Tesoro de USA, Scort Bessent se anticipó a la apertura de los mercados de este viernes (17/10) con un mensaje donde contó que hubo otra compra de pesos ayer y que "está monitoreando los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

Antes, Bessent escribió: "Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado".

"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", resaltó.

El acuerdo comercial con USA

Ayer (16/10) el embajador argentino en USA, Alex Oxenford, anticipó que firmó un acuerdo comercial con USA, pero no contó en qué consistía ya que incluía una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, dijo que era “muy importante” para el país.

En declaraciones a Radio Mitre, Oxendorf explicó que el contenido del acuerdo se comunicará pronto.

"Podemos tener novedades en breve” dijo el diplomático y explicó que no podía contar el contenido de lo acordado porque “ he firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no puedo comentar detalles, pero sí que es muy importante, que se habló en detalle de este tema en la reunión en la Sala de Gabinete y el presidente Trump participó activamente en estos temas, no solamente el resto del gabinete. Vamos a tener noticias muy buenas en poco tiempo. No puedo comentar, pero vamos a tener novedades en breve".

OXENFORD Alex Oxenford con Donald Trump

"Es un hito que no tiene precedentes en la relación bilateral entre ambos países. Hay confianza, respeto, cariño; uno ve a dos amigos que se encuentran, conversan y sonríen, es muy inusual", añadió sobre el vínculo con USA. Oxenford no reparó en elogios al proceso de que derivó en el acuerdo: “Es la acumulación de meses de trabajo diplomático muy intenso. y me parece que se coronó un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y en Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre los países”.

Por último, anticipó que “vamos a darnos cuenta de la trascendencia institucional, simbólico, político, económico y estratégico de este encuentro en los próximos meses, cuando empiecen a aparecer las repercusiones”.

