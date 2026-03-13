Al borde de un colapso sin precedentes, el régimen que dirige Cuba confirmó que mantiene conversaciones con USA en un contexto de fuerte presión económica y bloqueo petrolero impulsado por Washington.
HABLÓ MIGUEL DÍAZ CANEL
Cuba, casi colapsada, confirma diálogo con USA
En Cuba faltan combustibles y se repiten los cortes de luz. Al borde de un gran colapso; el presidente, Miguel Díaz-Canel, confirmó diálogos con USA.
El Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció el viernes 13/03 en hora de la mañana argentina que representantes del Gobierno de la isla “han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”.
El comunicado oficial señaló que los contactos se realizan bajo la conducción del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, junto con las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno.
Horas antes, Díaz-Canel había confirmado públicamente la existencia de esos contactos.
El mandatario afirmó
Durante meses, La Habana había evitado reconocer cualquier negociación, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump había insinuado en varias ocasiones que existían contactos con el gobierno cubano.
Ahora, el propio Díaz-Canel explicó que el objetivo inicial de las conversaciones era
Cuba: 3 meses sin petroleros
La confirmación de las conversaciones llega en medio de una grave crisis energética que paraliza la vida cotidiana en la isla. Durante la conferencia de prensa que mostró la televisión cubana Díaz-Canel reconoció el impacto del bloqueo energético impulsado por Washington: Allí dijo
La falta de petróleo provocó apagones prolongados, paralización del transporte y severas dificultades para servicios esenciales, desde hospitales hasta el suministro de agua.
La situación se agravó después de que la administración de Trump intensificara la presión sobre La Habana, cortando el flujo de petróleo proveniente de Venezuela y las amenazas de sanciones a países que intenten abastecer a la isla.
Presión de Trump y negociación en marcha
El endurecimiento de la política estadounidense forma parte de una estrategia impulsada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes buscan forzar cambios políticos en la isla.
Según distintas versiones, las negociaciones entre ambos gobiernos se encuentran en una fase inicial y exploratoria, mientras la crisis económica cubana continúa profundizándose.
En este contexto, Trump aseguró que Cuba podría experimentar un cambio político antes de fin de año, en una señal de la presión que Washington intenta ejercer sobre el régimen de La Habana.
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