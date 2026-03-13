Cuba, casi colapsada, confirma diálogo con USA

Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de igualdad y respeto a la soberanía de ambos países Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de igualdad y respeto a la soberanía de ambos países

Durante meses, La Habana había evitado reconocer cualquier negociación, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump había insinuado en varias ocasiones que existían contactos con el gobierno cubano.

Ahora, el propio Díaz-Canel explicó que el objetivo inicial de las conversaciones era

Identificar los principales problemas bilaterales que requieren una solución. Identificar los principales problemas bilaterales que requieren una solución.

Cuba: 3 meses sin petroleros

La confirmación de las conversaciones llega en medio de una grave crisis energética que paraliza la vida cotidiana en la isla. Durante la conferencia de prensa que mostró la televisión cubana Díaz-Canel reconoció el impacto del bloqueo energético impulsado por Washington: Allí dijo

Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo

La falta de petróleo provocó apagones prolongados, paralización del transporte y severas dificultades para servicios esenciales, desde hospitales hasta el suministro de agua.

La situación se agravó después de que la administración de Trump intensificara la presión sobre La Habana, cortando el flujo de petróleo proveniente de Venezuela y las amenazas de sanciones a países que intenten abastecer a la isla.

marco rubio donald trump.jpg Donald Trump y Marco Rubio en fuerte cruzada contra el régimen cubano

Presión de Trump y negociación en marcha

El endurecimiento de la política estadounidense forma parte de una estrategia impulsada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes buscan forzar cambios políticos en la isla.

Según distintas versiones, las negociaciones entre ambos gobiernos se encuentran en una fase inicial y exploratoria, mientras la crisis económica cubana continúa profundizándose.

En este contexto, Trump aseguró que Cuba podría experimentar un cambio político antes de fin de año, en una señal de la presión que Washington intenta ejercer sobre el régimen de La Habana.

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