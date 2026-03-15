Noche de premios Oscar: Los favoritos son filmes que cuestionan las políticas de Trump

La 98ª edición de los Premios Óscars, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se celebrará en la noche del domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.
¿UNA CEREMONIA ANTI REPUBLICANA?
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Para Mejor Película de los Oscars se destaca “Una batalla tras otra” (US$ 1,25 por dólar). Además, "Sinners" tiene récord de nominaciones de la historia (16).
Este año, la gala decidió incrementar el dispositivo de seguridad después de que el FBI alertara a las autoridades de California sobre una posible amenaza relacionada con Irán contra la costa oeste de Estados Unidos.
1-Una batalla tras otra
El director de “One battle after Another”, Paul Thomas Anderson, es tan favorito que apenas “paga” US$ 1,05 por cada dólar arriesgado.
El filme narra la vida de un revolucionario (Leonardo Di Caprio) que defiende la llegada de inmigrantes a USA. Luego de años de retiro, debe volver a la acción para defender a una joven que tuvo en su juventud con una pareja afro americana.
La película destaca las posturas supremacista y el odio hacia los extranjeros. Sean Penn interpreta a un coronel racista obsesionado por una mujer de raza negra.
Sin “espoilear” el final, es importante ver hasta el último segundo para encontrar la “hoja de ruta” que el director le deja a los 11 millones de inmigrantes ilegales que tiene el país.
2-Sinners
“Pecadores” se convirtió en 2026 en el filme más nominado de la historia de Hollywood (16 categorías).
Cuenta una historia ambientada en Mississippi en 1932 cuando dos hermanos tratan de abrir un local con música en vivo en su tierra natal. Paga US$ 3,75 por dólar.
Es muy probable que Pecadores gane en las bandas sonoras y las canciones.
3- “Zootopia”
En su nueva película animada, Disney se muestran nuevamente como una compañía con actitud woke, liberal y progresista. Es un canto a la tolerancia y la convivencia, a pesar de las grandes diferencias del mundo animal.
Zootopia es una cinta accesible para los niños gracias a una línea argumental sencilla de entender. Sin embargo, las referencias a temas adultos son constantes.
A pesar de ser un trabajo de animación, compite como mejor película del año con el resto de los “tanques”.
El final es para una canción de Shakira, una habitual crítica del actual titular de la Casa Blanca.
4-“Marty Supremo”
Caricaturiza el sueño americano, la ambición, la fama, el éxito, la exacerbada autoestima, el mercado, el deporte profesional y el espíritu emancipador.
La comedia satírica, lejanamente inspirada en la vida del deportista Marty Reisman, recuerda los años posteriores a las 2 bombas nucleares que Estados Unidos arrojó sobre ciudades japonesas.
Marty Mauser es un humilde empleado de una zapatería que aspira a adquirir fama y transformarse en millonario jugando tenis de mesa en forma profesional.
5-Una hija de argentinos migrantes fue nominada
Florencia Martin (40) es una de las 3 figuras relacionadas con nuetro país que fueron nominadas a la estatuilla. En este caso, por “diseño de producción”.
Nacida en Los Ángeles el 19 de octubre de 1985, sus padres son originarios de Río Tercero, Córdoba. “Para mis padres inmigrantes, Susana y Oscar, quienes me enseñaron a ser valiente, a seguir luchando y me ayudaron a superar cada batalla”, expresó.