Noche de premios Oscar: Los favoritos son filmes que cuestionan las políticas de Trump

El filme narra la vida de un revolucionario (Leonardo Di Caprio) que defiende la llegada de inmigrantes a USA. Luego de años de retiro, debe volver a la acción para defender a una joven que tuvo en su juventud con una pareja afro americana.

La película destaca las posturas supremacista y el odio hacia los extranjeros. Sean Penn interpreta a un coronel racista obsesionado por una mujer de raza negra.

Sin “espoilear” el final, es importante ver hasta el último segundo para encontrar la “hoja de ruta” que el director le deja a los 11 millones de inmigrantes ilegales que tiene el país.

image Sinners, récord de nominaciones a los premios Oscars: 16

2-Sinners

“Pecadores” se convirtió en 2026 en el filme más nominado de la historia de Hollywood (16 categorías).

Cuenta una historia ambientada en Mississippi en 1932 cuando dos hermanos tratan de abrir un local con música en vivo en su tierra natal. Paga US$ 3,75 por dólar.

Este musical vampírico es protagonizado especialmente por actores afro descendientes. Se trata de un homenaje a los orígenes del blues al tiempo que recicla las leyendas sobre vampiros procedentes del Sur de USA. Lanza a lo largo de su narración dardos envenenados contra el Ku Klux Klan y su grotesco racismo. Este musical vampírico es protagonizado especialmente por actores afro descendientes. Se trata de un homenaje a los orígenes del blues al tiempo que recicla las leyendas sobre vampiros procedentes del Sur de USA. Lanza a lo largo de su narración dardos envenenados contra el Ku Klux Klan y su grotesco racismo.

Es muy probable que Pecadores gane en las bandas sonoras y las canciones.

Zootopia Zootopia, otra propuesta woke de Disney

3- “Zootopia”

En su nueva película animada, Disney se muestran nuevamente como una compañía con actitud woke, liberal y progresista. Es un canto a la tolerancia y la convivencia, a pesar de las grandes diferencias del mundo animal.

Zootopia es una cinta accesible para los niños gracias a una línea argumental sencilla de entender. Sin embargo, las referencias a temas adultos son constantes.

Los malos no son esta vez de supervillanos sino el propio “sistema” y sus políticos. Las palabras del corrupto alcalde de la gran urbe Zootopia parecen salidas de la boca del republicano Donald Trump. Los malos no son esta vez de supervillanos sino el propio “sistema” y sus políticos. Las palabras del corrupto alcalde de la gran urbe Zootopia parecen salidas de la boca del republicano Donald Trump.

A pesar de ser un trabajo de animación, compite como mejor película del año con el resto de los “tanques”.

El final es para una canción de Shakira, una habitual crítica del actual titular de la Casa Blanca.

image Marty Supremo, una de las revelaciones de los premios Oscars

4-“Marty Supremo”

Caricaturiza el sueño americano, la ambición, la fama, el éxito, la exacerbada autoestima, el mercado, el deporte profesional y el espíritu emancipador.

La comedia satírica, lejanamente inspirada en la vida del deportista Marty Reisman, recuerda los años posteriores a las 2 bombas nucleares que Estados Unidos arrojó sobre ciudades japonesas.

En 1945, muchos norteamericanos celebraron las agresiones nucleares como si se tratara de un triunfo deportivo. Pero, el filme muestra que en 2015, 70 años más tarde, aún seguían atendiendo en los hospitales nipones a los afectados de Hiroshima y Nagasaki. En 1945, muchos norteamericanos celebraron las agresiones nucleares como si se tratara de un triunfo deportivo. Pero, el filme muestra que en 2015, 70 años más tarde, aún seguían atendiendo en los hospitales nipones a los afectados de Hiroshima y Nagasaki.

Marty Mauser es un humilde empleado de una zapatería que aspira a adquirir fama y transformarse en millonario jugando tenis de mesa en forma profesional.

image Florencia Martin, hija de migrantes argentinos en USA

5-Una hija de argentinos migrantes fue nominada

Florencia Martin (40) es una de las 3 figuras relacionadas con nuetro país que fueron nominadas a la estatuilla. En este caso, por “diseño de producción”.

Nacida en Los Ángeles el 19 de octubre de 1985, sus padres son originarios de Río Tercero, Córdoba. “Para mis padres inmigrantes, Susana y Oscar, quienes me enseñaron a ser valiente, a seguir luchando y me ayudaron a superar cada batalla”, expresó.