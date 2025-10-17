Biocombustibles: Se armó pelea entre provincias por una nueva ley y ventajas para una sola

La cámara pidió al Senado frenar el tratamiento del texto y promover un debate que contemple la equidad territorial y la sustentabilidad productiva en todo el país La cámara pidió al Senado frenar el tratamiento del texto y promover un debate que contemple la equidad territorial y la sustentabilidad productiva en todo el país

La nueva Ley de Biocombustibles

La Liga de Provincias Bioenergéticas, que está integrada por Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras, y la Unión Industrial Argentina (UIA) impulsan la nueva Ley de Biocombustibles para ampliar la participación del biodiésel y el bioetanol en el mercado nacional.

El proyecto plantea elevar los porcentajes de mezcla con naftas y gasoil, habilitar motores flex y reemplazar el sistema de cupos por licitaciones entre privados, con el propósito de crear un mercado más competitivo.

Los promotores de esta iniciativa afirman que la medida permitirá diversificar la matriz energética, reducir la dependencia del petróleo, generar empleo regional y aprovechar el potencial productivo del maíz, la soja y la caña de azúcar.

Según el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, la ley busca "dar protagonismo a las economías del norte" y consolidar a los biocombustibles como parte del nuevo mapa energético argentino.

Dijo que "el norte argentino está en una situación límite" y que el fortalecimiento del bioetanol resulta esencial para sostener las economías azucareras. Y agregó:

Tucumán no tiene petróleo ni litio, pero tiene una columna vertebral que se llama azúcar. Si no la defendemos, condenamos a nuestra gente a la pobreza Tucumán no tiene petróleo ni litio, pero tiene una columna vertebral que se llama azúcar. Si no la defendemos, condenamos a nuestra gente a la pobreza

Provincias del norte vs. provincias del centro

Biodiésel.

Pero, claro está, el debate no escapó a la confrontación entre las provincias del norte y del centro del país. Ya que mientras tanto la CEPREB cuestiona la iniciativa por considerar que favorece la concentración productiva y pone en riesgo la supervivencia de decenas de pequeñas industrias.

El reclamo principal de la CEPREB, como se mencionó en un principio, apuntó contra el esquema de licitaciones privadas que el proyecto propone para reemplazar los cupos regulados del régimen actual, vigente hasta 2030.

Según la entidad, ese cambio generaría una competencia desigual entre pymes y grandes compañías ubicadas cerca de los puertos del Gran Rosario, lo que derivaría en el desplazamiento de los productores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.

El comunicado señaló además que la reforma "canibaliza la producción del resto de las provincias" y " condena a la quiebra" a la mayoría de las plantas que hoy abastecen el 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio.

biodiésel santa fe pyme.webp La Secretaría de Energía aumentó el precio de los biocombustibles, que impactará en las estaciones de servicio.

Advierten que vulnera la seguridad jurídica, altera las condiciones de inversión fijadas por la Ley 27.640 y consolida un sistema que concentraría más del 80% de la producción nacional de biodiésel en Santa Fe. Además, indicaron que el país cuenta con un 75% de capacidad ociosa y que la iniciativa "solo definirá qué plantas estarán encendidas y cuáles apagadas", sin fomentar nuevas inversiones ni aumentar la demanda interna.

Pero mientras las provincias del norte y del centro se enfrentan a las pymes del centro y el sur, es el Senado, que analiza el texto, el que definirá el futuro del biodiésel argentino.

