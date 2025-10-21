El precio del oro se desplomó 6% en un día

El oro sufrió este martes 21/10 su mayor desplome diario en más de una década, una caída superior al 6%, marcando un abrupto giro tras el repunte que lo llevó a máximos históricos este año. Después de alcanzar un pico de US$ 4.381,52 por onza ayer, el precio de la cotización descendió hasta los US$ 4.082,03.
Algunos analistas veían a esta corrección como un destino inevitable.
Por qué cayó el precio del oro
El retroceso del martes 21/10 representa la mayor caída diaria del oro desde abril de 2013, y se produce en un momento clave como lo es el cierre de la temporada de compras por el festival hindú de Diwali, uno de los períodos de mayor demanda en India, segundo mayor consumidor mundial del metal.
Para Nicky Shiels, analista de la firma MKS Pamp, el mercado ya mostraba señales de agotamiento. Esto dijo a Financial Times:
El precio del oro había aumentado un 25% en los últimos dos meses, alimentado por una oleada de compras institucionales y minoristas, junto con la creciente incertidumbre global.
El espectacular crecimiento del precio del oro en 2025 había sido impulsado por una combinación de factores. Por un lado, la creciente preocupación por los niveles de deuda gubernamental y el debilitamiento del dólar estadounidense, por el otro, el temor provocado por las tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente en el contexto de la persistente guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump.
El rol de Donald Trump en la caída del precio del oro
La caída del precio del oro sucedió principalmente porque la relación entre ambas potencias parece que tendrá un sendero de negociación abierto, luego de que Trump afirmase que finalmente se reunirá con Xi Jinping a fin de mes en Corea del Sur. Además, el repunte del valor del dólar sumado a la falta de datos sobre el mercado de futuros, por el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos, generaron poco interés en los compradores por apostar a activos seguros y desataron una ola de ventas.
La caída no fue exclusiva del oro. Otros metales preciosos también retrocedieron con fuerza. La plata cayó un 7,4% y el platino un 5%, arrastrados por la misma dinámica de toma de ganancias y corrección técnica.
Uno de los pilares del auge reciente en el oro había sido la demanda de los bancos centrales, que aceleraron la compra del metal como estrategia de diversificación ante la inestabilidad del dólar. Paralelamente, los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro registraron un ingreso récord de capital, con US$ 26.000 millones en entradas solo en septiembre.
También hubo un fenómeno de fiebre del oro minorista, con largas colas en tiendas desde Japón hasta Australia, reflejando un interés global sin precedentes. Sin embargo, esta demanda también parece estar mostrando signos de fatiga.
Pese a la fuerte corrección, los analistas mantienen una visión positiva a largo plazo. “Estamos observando una corrección técnica”, afirmó Suki Cooper, de Standard Chartered, al mismo medio. Y agregó:
El futuro inmediato del oro dependerá de la evolución del escenario geopolítico, las políticas de los bancos centrales y la capacidad de los inversores para mantener su fe en el metal como refugio seguro.
