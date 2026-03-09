Pymes y ventas en alerta: Febrero cerró con caída histórica pese al repunte mensual

Las pymes están atravesando un escenario complejo donde las ventas minoristas del sector registraron una caída interanual del 5,6% en febrero, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, hubo un leve alivio mensual, con un incremento del 2,6% respecto de enero, poniendo fin a tres meses consecutivos de contracción intermensual.
El informe revela que, en el primer bimestre del año, la variación acumulada respecto a 2025 fue negativa, con un retroceso del 5,2%.
¿Qué pasó con las pymes y ventas interanuales en febrero?
El relevamiento de CAME muestra que seis de los siete rubros monitoreados cerraron con resultados negativos interanuales. Las mayores bajas se observaron en Bazar, decoración y muebles (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). La excepción fue Farmacia, que apenas logró un incremento del 0,3%. El 52,6% de los propietarios indicó estabilidad en sus ventas respecto del año anterior, cifra que descendió seis puntos respecto de enero. En paralelo, el 38,8% reportó un deterioro en su actividad, evidenciando que la contracción afecta a buena parte del sector pyme.
¿Cómo influyeron los rubros en la caída de ventas de pymes?
El análisis por rubros confirma la tendencia negativa interanual:
- Alimentos y bebidas: Las ventas cayeron un 8,7%, influenciadas por el final de la temporada de verano y el inicio del ciclo escolar. Los aumentos en carnes y lácteos redujeron la cantidad de productos adquiridos por los consumidores, mientras que la disminución del tránsito en los locales afectó el total de operaciones;
- Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: El golpe fue del 14,4% interanual, marcado por la reasignación del gasto hacia artículos escolares y la presión de costos operativos y tributarios;
- Calzado y marroquinería: Mostró un leve retroceso del 1,1%, compensado parcialmente por la demanda de mochilas y calzado escolar;
- Farmacia: Se mantuvo prácticamente estable, con un 0,3% de crecimiento. La atención de obras sociales y la compra de productos esenciales permitieron amortiguar la caída estacional;
- Ferretería, materiales eléctricos y de construcción: Retrocedió apenas un 0,3%, concentrando la demanda en artículos de reparaciones urgentes y mantenimiento preventivo;
- Perfumería: Registró un descenso interanual del 10,7%, aunque el comercio electrónico creció un 16,7%, mostrando un cambio en los hábitos de consumo;
- Textil e indumentaria: Cayó un 7,4%, con la compra de uniformes escolares como principal motor de la actividad. La combinación de liquidación de stock, traslado del gasto a educación y factores climáticos afectó los resultados.
¿Por qué las pymes registran repunte mensual pero caída anual en ventas?
El aumento del 2,6% respecto de enero responde principalmente al inicio del ciclo lectivo, que impulsó la compra de bienes de subsistencia y artículos escolares. Sin embargo, este repunte no fue suficiente para revertir la caída acumulada del año, reflejando que los hogares priorizan gasto selectivo, aprovechando promociones y financiamiento para sostener sus compras.
Los costos operativos elevados y la presión tributaria siguen condicionando la rentabilidad de los comercios. La combinación de factores estacionales y estructurales explica la contracción técnica, pese a que algunas categorías lograron resultados positivos a nivel mensual, como Alimentos y bebidas (+1,4%) y Calzado y marroquinería (+8,8%).
¿Cuál es la perspectiva futura de las pymes en ventas para 2026?
Según el relevamiento de CAME, el 42,9% de los comerciantes espera una mejora en su actividad durante 2026, mientras que el 46,6% proyecta paridad y un 10,5% anticipa retrocesos. Respecto a inversiones de capital, el 57,6% considera que el marco actual no es apto para desembolsos, un 15,5% lo ve como oportuno y el resto no se define.
El desafío principal va a seguir siendo estabilizar los márgenes frente al incremento de gastos fijos y garantizar previsibilidad en los costos.
