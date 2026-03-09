Pymes y ventas en alerta: Febrero cerró con caída histórica pese al repunte mensual

pymes, ventas 2

Los costos operativos elevados y la presión tributaria siguen condicionando la rentabilidad de los comercios. La combinación de factores estacionales y estructurales explica la contracción técnica, pese a que algunas categorías lograron resultados positivos a nivel mensual, como Alimentos y bebidas (+1,4%) y Calzado y marroquinería (+8,8%).

¿Cuál es la perspectiva futura de las pymes en ventas para 2026?

Según el relevamiento de CAME, el 42,9% de los comerciantes espera una mejora en su actividad durante 2026, mientras que el 46,6% proyecta paridad y un 10,5% anticipa retrocesos. Respecto a inversiones de capital, el 57,6% considera que el marco actual no es apto para desembolsos, un 15,5% lo ve como oportuno y el resto no se define.

El desafío principal va a seguir siendo estabilizar los márgenes frente al incremento de gastos fijos y garantizar previsibilidad en los costos.

