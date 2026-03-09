La interna libertaria se traslada a la Provincia: Karina Milei y Santiago Caputo disputan el armado político

Ese grupo fue presentado públicamente en diciembre de ese año durante un acto en San Miguel. En aquel evento, el influencer libertario conocido como “Gordo Dan”, uno de los fundadores del espacio, lo definió como “el brazo armado de Javier Milei”, una frase que rápidamente generó repercusión dentro del propio oficialismo.

Entre los referentes de ese sector aparece el diputado provincial Agustín Romo, también cofundador de la agrupación. Dentro del espacio caputista lo mencionan como posible candidato a gobernador en 2027, con la idea de garantizar lo que describen como una línea de “pureza libertaria” dentro del proyecto político.

Sin embargo, en la práctica su influencia dentro de la Legislatura bonaerense se redujo en los últimos meses. La llegada de nuevos legisladores al bloque libertario, algunos vinculados al armado de Pareja, modificó el equilibrio interno en la Cámara baja provincial.

Karina Milei y Santiago Caputo: una convivencia con tensión latente

A pesar de las diferencias, por ahora ambos sectores mantienen una convivencia que algunos dirigentes describen como una “tensa calma”.

Esa dinámica quedó reflejada recientemente en La Plata. Tras el discurso del gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, legisladores libertarios de ambas cámaras compartieron una cena en una confitería del centro de la ciudad.

En el encuentro participaron dirigentes de distintas líneas internas, aunque también hubo ausencias llamativas. Entre quienes no asistieron estuvieron dos diputadas vinculadas a Carolina Píparo y el legislador Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete. El faltazo más comentado fue el de Agustín Romo.

Un dirigente cercano al sector de Pareja describió el clima político dentro del espacio con cierta ironía:

“Acá va a depender de cómo se maneje Agustín y no saque los pies del plato. El problema es que siempre son individualistas en la construcción política”, deslizó una fuente del oficialismo al diario Clarín.

Otros actores que buscan lugar en el armado

La disputa interna también tiene otros protagonistas que intentan posicionarse sin quedar atrapados en el conflicto.

Uno de ellos es el ministro del Interior, Diego Santilli, que mantiene vínculos con varios intendentes bonaerenses y trabaja para consolidar su propio armado territorial. En el oficialismo no descartan que busque posicionarse como candidato a gobernador en el futuro.

También aparece la figura de Patricia Bullrich, que cuenta con legisladores provinciales dentro del bloque libertario y mantiene diálogo con el sector cercano a Karina Milei.

Por ahora, ambos dirigentes intentan moverse con cautela dentro de una interna que sigue abierta.

Un conflicto que podría escalar

Durante este año, las distintas tribus libertarias en la provincia de Buenos Aires buscarán concentrarse en la agenda legislativa. Entre los proyectos que impulsan se encuentra la implementación de la boleta única, una iniciativa con la que intentan diferenciarse del gobierno provincial.

Sin embargo, dentro del oficialismo nadie descarta que las tensiones aumenten cuando comience a definirse el armado electoral de cara a los próximos comicios. Una fuente del espacio lo resumió con crudeza: “Se van a matar”, exageró un dirigente oficialista al describir el clima que podría generarse cuando llegue el momento de discutir candidaturas y listas.

Por ahora, la interna se mantiene bajo control. Pero en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor disputa de poder del país, el equilibrio libertario sigue siendo frágil.

