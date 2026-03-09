¿Por qué Mariano Iúdica escupió a Matías Bottero en la cara?

"Tenés un hijo de corazón, ¿no era mejor dejarlo en la calle?", dijo Bottero. "¿Por qué? ¿Vos pensás que en mi casa no está contento?", replicó Mariano.

Y añadió: "Si vas a jugar con cosas de hijos y padres así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír tampoco".

"Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddy Mercury... te cagaría a trompadas, en serio te digo", amenazó Mariano a Bottero.

"Si lo hacés, tiene que hacer con la cámara prendida", argumentó el conductor. "No, cuando jugás con cosas así...", le dijo tajante Mariano.

Desde entonces, la situación estuvo lejos de calmarse.

Por qué Mariano Iúdica escupió a Matías Bottero

Más adelante en la entrevista, salió a colación el tema de la dentadura de Mariano. "Te hiciste los dientes", comenzó diciendo Bottero, quien siguió con preguntas relacionadas sobre esto.

"Ahora viene todo un tema de que me cargás con los dientes y me verdugueás todo el tiempo con la boca", le señaló Mariano.

"Pero te quedaron bien", contestó Bottero. "Sí, ¿Querés ver?", lo invitó Mariano. "¿La puedo ver?", preguntó el conductor. "¡Sí, sí!", afirmó Mariano.

Fue entonces, cuando Bottero se acercó y Mariano le lanzó un escupitajo.

"Servilleta pulga", pidió el conductor para limpiarse la cara. "Yo no lo puedo creer", dijo Bottero. "¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?", lo confrontó Mariano.

La reacción en las redes sociales por el escupitajo de Mariano Iúdica

Como era de esperarse, el momento se hizo viral en las redes sociales.

Algunos usuarios cuestionaron la acción de Iúdica y la calificaron como "violenta", mientras otros consideraron que Matías Bottero rebasó los límites.

"Pocas veces vi que destruyan tanto a alguien en este segmento", "Entendió menos el formato q coscu jejejeje", "La cara de Miranda kjakaajjaahaj no estaba planeado para nada40Responder", "Se pudrió mal...", fueron algunos de los comentarios acerca de lo ocurrido.

También hubo quienes compararon este momento con el protagonizado por Brad Pitt cuando escupió un chicle en la cara al actor Zach Galifianakis.

"Copia barata del programa original y lo q hizo Brad Pitt. Patético", comentó un usuario en X (anteriormente Twitter)

