Cruzeiro-Atlético Mineiro: Batalla campal, 23 expulsados, y calentura de Eduardo Domínguez

Domínguez indignado con sus jugadores

El entrenador argentino dirigía su segundo partido al frente del Atlético Mineiro y era su primera final. Con la caída 1 a 0 y la pérdida del título ante el máximo rival el DT estalló contra sus jugadores, reclamándoles que les faltó actitud y no jugaron como si hubiera sido una final.

El ex DT de Estudiantes dijo:

“No jugamos como si fuese una final. Ellos sí, se notó. Hay que dejar las palabras a un costado: precisamos hechos. Lo hablé en el vestuario, entonces no tengo problema en decirlo. Hay que prepararse mejor, si no va a ser difícil. Todos van a tener su lugar: o lo cuidás o juega otro. El que no corre no va a jugar”

De esta forma el DT argentino demostró su indignación por la actitud de sus jugadores en un partido que no solo era una final, sino que además era contra su clásico rival el Cruzeiro.

El récord argentino (y mundial) es de 36 EXPULSADOS. Claypole - Victoriano Arenas, fecha 23 de la Primera D en 2011

El record mundial es argentino: 36 expulsados en el ascenso

A pesar que los 23 expulsados en el clásico de Belo Horizonte batió el record en Brasil de ser el partido con más expulsiones, el record mundial está en Argentina, 36 expulsiones en 2011 por un partido de la Primera “D”.

El 26 de febrero Claypole derrotaba 2-0 a Victoriano Arenas por el torneo de Primera “D”, en ese momento una gresca entre dos jugadores desató el escándalo casi bélico entre los jugadores de los dos equipos, titulares y suplentes se vieron envueltos en la trifulca. ¿Qué hizo el árbitro? La más fácil, ante la difícil situación de discriminar quien participaba y quien no, decidió calificar el hecho como “Gresca General” y expulso a los dos planteles, titulares y suplentes, 18 de cada lado, en total 36 jugadores recibieron el mismo castigo.

