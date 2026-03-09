El dato a destacar en el clásico de Belo Horizonte que jugaron este fin de semana Cruzeiro y Atlético Mineiro no fue la derrota de Eduardo Domínguez en su primer clásico y en su primera final, sino que fue el escándalo del final, donde se armó una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos y todo terminó en 23 expulsados. El record mundial sigue siendo argentino con 36.
ESCÁNDALO MUNDIAL
Cruzeiro-Atlético Mineiro: Batalla campal, 23 expulsados, y calentura de Eduardo Domínguez
El DT argentino Eduardo Domínguez perdió la final estadual con su clásico rival, Cruzeiro, pero todo terminó en un escándalo de 23 expulsados.
Cruzeiro-Mineiro: Final con escándalo y 23 expulsados, y el enojo de Domínguez
Cruzeiro y Atlético Mineiro no solo disputaron el clásico de Belo Horizonte este domingo, sino que además era la final del torneo estadual, además fue el segundo partido de Eduardo Domínguez en el “Galo”. Fue derrota por 1 a 0 del equipo del DT argentino y lo peor llegó al final donde se desató una batalla campal y hubo 23 expulsados. Además Eduardo Domínguez terminó re caliente con sus dirigidos por la falta de actitud.
La trifulca comenzó con un intercambio de golpes entre el arquero de Mineiro, Everson, y el volante del Cruzeiro, Christian. Luego de esto la batalla campal fue indescriptible, golpes, patadas voladoras, y violencia de todo tipo. El árbitro solicitó protección policial y oficializó las expulsiones horas después, seguramente ayudado por las cámaras ya que en esa situación era imposible ver que pasaba.
El saldo fueron 23 expulsados, 12 del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro, con la particularidad que las sanciones se cumplirán en el próximo torneo estadual y no en el Brasileirao o Copa de Brasil, ya que este campeonato lo organiza la Federación de Fútbol de Minas Gerais.
Este escándalo batió el record de expulsiones en Brasil, el cual databa de 1954 en un partido entre Portuguesa y Botafogo durante el Torneo Río-São Paulo que tuvo un total de 22 expulsados.
Domínguez indignado con sus jugadores
El entrenador argentino dirigía su segundo partido al frente del Atlético Mineiro y era su primera final. Con la caída 1 a 0 y la pérdida del título ante el máximo rival el DT estalló contra sus jugadores, reclamándoles que les faltó actitud y no jugaron como si hubiera sido una final.
El ex DT de Estudiantes dijo:
“No jugamos como si fuese una final. Ellos sí, se notó. Hay que dejar las palabras a un costado: precisamos hechos. Lo hablé en el vestuario, entonces no tengo problema en decirlo. Hay que prepararse mejor, si no va a ser difícil. Todos van a tener su lugar: o lo cuidás o juega otro. El que no corre no va a jugar”
De esta forma el DT argentino demostró su indignación por la actitud de sus jugadores en un partido que no solo era una final, sino que además era contra su clásico rival el Cruzeiro.
El record mundial es argentino: 36 expulsados en el ascenso
A pesar que los 23 expulsados en el clásico de Belo Horizonte batió el record en Brasil de ser el partido con más expulsiones, el record mundial está en Argentina, 36 expulsiones en 2011 por un partido de la Primera “D”.
El 26 de febrero Claypole derrotaba 2-0 a Victoriano Arenas por el torneo de Primera “D”, en ese momento una gresca entre dos jugadores desató el escándalo casi bélico entre los jugadores de los dos equipos, titulares y suplentes se vieron envueltos en la trifulca. ¿Qué hizo el árbitro? La más fácil, ante la difícil situación de discriminar quien participaba y quien no, decidió calificar el hecho como “Gresca General” y expulso a los dos planteles, titulares y suplentes, 18 de cada lado, en total 36 jugadores recibieron el mismo castigo.
+ de Golazo24
Llora San Lorenzo por el polémico árbitro que va a dirigir contra Boca
Diego Monroig sacudió a Boca con la noticia que nadie quería escuchar
Se pudrió todo entre Racing e Independiente: ¿El hijo de Gustavo Costas vs Iván Marcone?