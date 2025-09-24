Ricardo López Murphy consolida voto PRO y 'Nacho' Torres amplia alianzas

El armado y candidaturas

López Murphy, hoy diputado nacional, estaría acompañado de Graciela Ocaña a diputada, hoy legisladora de la Ciudad, quien ya anticipó su deseo de competir por la senaduría desde Confianza Pública.

En el armado definitivo sería María Eugenia Vidal, una histórica del distrito, quien lidera la lista, que iría por su reelección.

Hay paradojas muy interesantes en toda esta historia. La candidata de La Libertad Avanza para senadora nacional sería Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación pero en el pasado presidenta del PRO Nacional, que cofundaron López Murphy y Mauricio Macri. Promotor de los acuerdos con Javier Milei, igual que Bullrich, Macri mantiene un relación de zigzag con La Libertad Avanza. En cambio López Murphy, quien no integra el PRO aunque siempre representó el verdadero 'espíritu' PRO, fue duramente atacado por Milei por disentir.

María Eugenia Vidal viene muy 'cascoteada' desde La Libertad Avanza. Si ella aceptara participar -le rechazó un convite parecido a Somos Buenos Aires, vía la UCR- le dará a la lista una relación con la historia del PRO en el Gobierno de CABA. Obviamente que es mejor su presencia que la que aconsejaban algunos de sus cercanos, la del ex ministro insulso, Hernán Lacunza. No hay duda alguna que entre Roberto Cachanosky y Hernán Lacunza, sería mucho más candidato Cachanosky, quien no tiene reparos en enfrentar a Javier Milei mientras que Lacunza pide permiso.

Muy interesante la audacia y decisión del gobernador Torres, para desafiar a La Libertad Avanza cuando el PRO parecía derrotado en CABA.

Torres se abre

Con la foto con López Murphy, Torres parece abrirse del armado de Juan Schiaretti y Martín Lousteau. El chubutense no estaría de acuerdo con los acuerdo del cordobés. Tampoco acuerda con sumar a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires.

