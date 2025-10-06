Riestra 1 - Vélez 1: Se disputa la punta en uno de los partidos del semestre

Deportivo Riestra y Vélez se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs., el Malevo recibe al Fortín en Villa Soldati, en lo que será uno de los partidos más entretenidos del semestre; ambos equipos son los más regulares de esta segunda etapa del año y buscan sabiendo que el está en juego el premio mayor: ser punteros de la Zona.
Deportivo Riestra y Vélez juegan desde las 19 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura. El ganador quedará primero de la Zona B.
EN VIVO
-
19:48
Final del 1T
-
19:45
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Magallán le dio a Riestra su propia medicina y, de cabeza, pone el empate
-
19:39
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Díaz pone arriba al Malevo con un gol de lateral
-
19:36
El Malevo tiene una herramienta letal en defensa para lastimar en ataque
-
19:23
Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia y juega al límite: por ahora, el árbitro Echenique se mantiene benevolente
-
19:12
Poco a poco el Fortín empieza a encontrar líneas de pase, pero Riestra le propone un duelo muy físico e incómodo
-
19:06
El partido es muy friccionado en el inicio y ya hay dos tarjetas: una amarilla para cada equipo
-
19:00
Comienza el partido
-
18:33
Los dos cracks de Vélez que están ausentes por su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20
-
17:51
Fortaleza en Soldati: hace casi un año y medio que Riestra no pierda en su estadio... ¿cuándo y contra quién fue la última vez que cayó derrotado?
-
17:30
El arma letal de Riestra que hizo sufrir a River y puede hacer mucho daño a Vélez: el equipo de Guillermo deberá estar muy atento
-
17:22
La verticalidad de Vélez puede sufrir con el peligro de Riestra: ¿dónde debe tener cuidado el Fortín?
-
17:19
TV: Dónde ver Deportivo Riestra vs. Vélez
-
17:19
Formaciones confirmadas en Deportivo Riestra y Vélez
Si Riestra venía haciendo un gran semestre, la semana pasada pudo escalar un par de escalones más tras dar el batacazo en el Monumental. El Malevo venció a River en Núñez por primera vez en su historia, y confirmó el gran momento que está pasando.
Del otro lado, Vélez ha cambiado la cara significativamente desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto. Es uno de los campeones vigentes del fútbol argentino, ya que hace exactamente un mes se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Central Córdoba en la final. Se quedó en el camino de la Copa Libertadores al perder con Racing, pero el Fortín ha dado muestras claras de crecimiento y proyección.
