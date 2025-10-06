urgente24
en vivo TORNEO CLAUSURA

Riestra 1 - Vélez 1: Se disputa la punta en uno de los partidos del semestre

Riestra vs. Vélez

Riestra vs. Vélez

@Velez
Riestra vs. Vélez

Riestra vs. Vélez

@Velez

Deportivo Riestra y Vélez juegan desde las 19 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura. El ganador quedará primero de la Zona B.

6 de octubre de 2025 - 17:59

EN VIVO

Deportivo Riestra y Vélez se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs., el Malevo recibe al Fortín en Villa Soldati, en lo que será uno de los partidos más entretenidos del semestre; ambos equipos son los más regulares de esta segunda etapa del año y buscan sabiendo que el está en juego el premio mayor: ser punteros de la Zona.

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Magallán le dio a Riestra su propia medicina y, de cabeza, pone el empate

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975332120676413951&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Díaz pone arriba al Malevo con un gol de lateral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975330105485299985&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Malevo tiene una herramienta letal en defensa para lastimar en ataque

Con el plan de jugar al contragolpe, el arquero del Malevo, Nacho Arce, se apura a sacar cada vez que puede. Sus saques son muy buenos: tiene buen pie y lo coloca de manera tal que vayan rasantes, en velocidad, rectos y bien dirigidos. Los saques de Arce son una daga.

Live Blog Post

Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia y juega al límite: por ahora, el árbitro Echenique se mantiene benevolente

Live Blog Post

Poco a poco el Fortín empieza a encontrar líneas de pase, pero Riestra le propone un duelo muy físico e incómodo

Live Blog Post

El partido es muy friccionado en el inicio y ya hay dos tarjetas: una amarilla para cada equipo

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Los dos cracks de Vélez que están ausentes por su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Maher Carrizo es una de las bajas sensibles en el Fortín. El talentoso volante de Vélez está disputando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Diego Placente. El otro es Tobías Andrada, otro volante de buen pie pero que habitualmente es suplente.

Lea en Golazo24: Diego Placente, el relevo

Live Blog Post

Fortaleza en Soldati: hace casi un año y medio que Riestra no pierda en su estadio... ¿cuándo y contra quién fue la última vez que cayó derrotado?

Hace 25 partidos que Deportivo Riestra no pierde en el Estadio Guillermo Laza. La última vez que lo derrotaron fue el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central logró llevarse los tres puntos.

Lea en Golazo24: Riestra lleva más de un año invicto en su estadio: ¿qué pasa en Pompeya?

Live Blog Post

El arma letal de Riestra que hizo sufrir a River y puede hacer mucho daño a Vélez: el equipo de Guillermo deberá estar muy atento

El Malevo, que marcha primero en la Zona B, lleva 14 goles convertidos y 9 fueron de pelota parada. Lo sufrió River en la fecha pasada, cuando Riestra le marcó el primer gol al minuto 11 de partido tras un centro de córner y un cabezazo de Alonso.

Cada vez que Riestra lo busque por arriba, principalmente Magallán y Mammana deberán estar con todas las luces encendidas.

Live Blog Post

La verticalidad de Vélez puede sufrir con el peligro de Riestra: ¿dónde debe tener cuidado el Fortín?

El equipo de Villa Soldati suele esperar a sus rivales, ceder el protagonismo y apostar a contragolpear. En esas transiciones es donde busca lastimar. Ante un Vélez ofensivo y que toma la iniciativa, el mediocampo fortinero deberá ofrecer sólidas contenciones para no sufrir las contras del rival.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Deportivo Riestra vs. Vélez

El partido es transmitido por ESPN Premium, el canal del pack fútbol de la Liga Profesional.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en Deportivo Riestra y Vélez

Riestra: Arce; Barbieri, Paz, Miño, Ramírez, Sansotre; Monje, Goitía, Alonso; Herrera, Díaz

Vélez: Marchiori; Lagos, Quiros, Magallán, Gómez; Baeza, Aliendro, Galván; Pizzini, Pellegrini, Romero

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES