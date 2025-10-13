Increíble: Guardó una pieza de los Juegos Olímpicos robada a Grecia durante 50 años y ahora la devuelve

image

Grecia recupera su patrimonio sin confrontación

El caso forma parte de una estrategia diplomática más amplia de Grecia para recuperar su patrimonio cultural sin recurrir a batallas legales. El Secretario General de Cultura Georgios Didaskalou describió el momento como "particularmente conmovedor" y destacó que "la cultura y la historia no conocen fronteras pero requieren cooperación, responsabilidad y respeto mutuo".

Grecia logró otra victoria significativa el 3 de octubre de 2025, cuando recuperó 29 artefactos antiguos que abarcan 5.000 años de historia desde Nueva York, tras investigaciones de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan.

El país mantiene ahora su foco en el objetivo principal: recuperar los Mármoles del Partenón del Museo Británico, con renovadas negociaciones bajo el actual gobierno laborista del Reino Unido.

