Una mujer alemana devolvió un antiguo capitel de columna que robó hace más de 50 años del lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos en Grecia. La ceremonia formal de repatriación se realizó en la Antigua Olimpia el 10 de octubre de 2025, poniendo fin a décadas de silencio sobre el artefacto sustraído ilegalmente.
El capitel, del siglo IV a.C., fue tomado del Leonidaion, la casa de huéspedes donde se alojaban visitantes distinguidos durante los antiguos Juegos Olímpicos. La pieza de piedra caliza mide 24 centímetros de alto por 33,5 de ancho y todavía conserva rastros de su revestimiento original. Los expertos confirmaron que presenta similitudes estilísticas con otros capiteles jónicos hallados en el sitio arqueológico, lo que prueba su autenticidad histórica.
La Universidad que impulsa la devolución de tesoros (como el de los Juegos Olímpicos)
La Universidad de Münster se consolidó como un socio clave en la repatriación de artefactos robados a Grecia. Ya en 2019, la institución devolvió una copa de vino que perteneció a Spyridon Louis, ganador del maratón en los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas en 1896. Un año después, facilitó el retorno de una cabeza masculina de mármol de época romana.
El Dr. Torben Schreiber, curador del museo arqueológico de la universidad, fue contundente: "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, lo moral y lo justo". Los funcionarios del Ministerio de Cultura griego elogiaron la "sensibilidad y valentía" de la mujer al devolver voluntariamente la pieza.
Grecia recupera su patrimonio sin confrontación
El caso forma parte de una estrategia diplomática más amplia de Grecia para recuperar su patrimonio cultural sin recurrir a batallas legales. El Secretario General de Cultura Georgios Didaskalou describió el momento como "particularmente conmovedor" y destacó que "la cultura y la historia no conocen fronteras pero requieren cooperación, responsabilidad y respeto mutuo".
Grecia logró otra victoria significativa el 3 de octubre de 2025, cuando recuperó 29 artefactos antiguos que abarcan 5.000 años de historia desde Nueva York, tras investigaciones de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan.
El país mantiene ahora su foco en el objetivo principal: recuperar los Mármoles del Partenón del Museo Británico, con renovadas negociaciones bajo el actual gobierno laborista del Reino Unido.
