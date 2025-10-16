Día Mundial de la Alimentación: 8 consejos sencillos para comer mejor

Come menos azúcar

El consumo excesivo de azúcar se relaciona con una peor salud. La OMS pide limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total, aunque, para obtener mayores beneficios, hay que reducir el consumo de azúcar a menos del 5% de la ingesta calórica total.

Aceite de oliva (1).jpg El aceite de oliva es rico en grasas beneficiosas para la salud.

Elige grasas saludables

En cuanto a las grasas, prefiera la grasas no saturadas presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soja, canola y oliva. Evite las grasas saturadas que se encuentran en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, y más; y las grasas trans presentes en productos producidos industrialmente como pizzas congeladas, tartas, galletas.

Disfruta de un puñado de frutos secos

Una acción simple que puedes hacer para alimentarte mejor es comer un puñado de frutos secos todos los días, como: almendras, avellanas, cacahuetes, nueces pecanas, pistachos y nueces. La AHA recomienda buscar frutos secos sin sal.

Evita comer en exceso

Finalmente, y quizá una de las recomendaciones más importantes es no excederse con la comida. El NHS dice que "la clave para una dieta saludable es comer la cantidad adecuada de calorías según tu nivel de actividad, de modo que equilibres la energía que consumes con la que utilizas".

"Si comes o bebes más de lo que tu cuerpo necesita, engordarás porque la energía que no utilizas se almacena en forma de grasa. Si comes y bebes muy poco, perderás peso", indican.

En ese sentido, además de seguir un alimentación variada, cuide de no comer en exceso.

