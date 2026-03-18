Silicon Valley vuelve a estar en boca de todos y no por un nuevo lanzamiento. Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, evalúa un recorte que podría alcanzar al 20% de su plantilla global, en lo que sería uno de los ajustes más agresivos de su historia reciente. La decisión, todavía en análisis, llega para dominar la inteligencia artificial.
AVANZA LA IA
Meta avanza con despidos salvajes: Planea cortar el 20% del plantel
Si Meta avanza con un recorte de esta magnitud, podría marcar un antes y un después en la forma en que las grandes compañías gestionan su capital humano.
Actualmente, la empresa cuenta con unos 79.000 empleados. De concretarse el plan, el impacto sería masivo y superaría incluso los despidos ya ejecutados entre 2022 y 2023, cuando la firma eliminó alrededor de 21.000 puestos.
Meta, despidos: ¿Cuántos trabajadores podrían quedar afuera?
Las proyecciones internas apuntan a una poda cercana al 20% del total de empleados. Traducido a números, eso implicaría decenas de miles de puestos en juego.
Si bien la compañía aún no confirmó oficialmente el alcance final, distintos equipos ya fueron alertados para empezar a reorganizar estructuras. La orden bajó desde niveles altos de la empresa, lo que deja entrever que el ajuste no es una simple hipótesis.
El calendario tampoco está definido, pero todo indica que 2026 podría ser el año en que se active esta reconfiguración laboral.
Meta, despidos: ¿Por qué la IA está detrás del ajuste?
El corazón del recorte va al ritmo de la inteligencia artificial. Meta viene invirtiendo cifras multimillonarias en infraestructura, talento especializado y desarrollo de nuevas plataformas.
Este salto tecnológico tiene un efecto colateral, menos necesidad de equipos numerosos. Según la propia visión de Zuckerberg, tareas que antes requerían grupos enteros ahora pueden ser ejecutadas por una sola persona con herramientas de IA.
En paralelo, la empresa lanzó ofertas salariales extraordinarias para captar expertos en superinteligencia, con paquetes que alcanzan cifras astronómicas. Esa combinación —más gasto en tecnología y presión por reducir costos— empuja a la compañía hacia una reestructuración profunda.
Meta, despidos: ¿Qué dicen los inversores y Wall Street?
Lejos de generar pánico, los rumores fueron bien recibidos por el mercado. Tras conocerse la posible reestructuración, las acciones de Meta registraron subas, reflejando el respaldo de los inversores a una estrategia enfocada en la eficiencia.
Desde Wall Street, varios analistas consideran que la empresa está sobredimensionada para el escenario actual y que un recorte significativo podría mejorar su rentabilidad en el mediano plazo.
En ese tablero, los empleados aparecen como la variable de ajuste en una ecuación donde la prioridad es sostener márgenes y financiar la carrera tecnológica.
Meta, despidos y efecto contagio: ¿Qué pasa en otras tecnológicas?
En todo el sector tech, la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura laboral.
Amazon, por ejemplo, anunció el despido de unos 16.000 empleados en áreas corporativas, mientras que la fintech Block redujo su plantilla de manera drástica en los últimos meses.
Incluso referentes del sector tecnológico advirtieron sobre este riesgo, señalando que no todos los despidos responden exclusivamente a avances tecnológicos.
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