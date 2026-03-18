Meta avanza con despidos salvajes: Planea cortar el 20% del plantel

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Meta, despidos: ¿Por qué la IA está detrás del ajuste?

El corazón del recorte va al ritmo de la inteligencia artificial. Meta viene invirtiendo cifras multimillonarias en infraestructura, talento especializado y desarrollo de nuevas plataformas.

Este salto tecnológico tiene un efecto colateral, menos necesidad de equipos numerosos. Según la propia visión de Zuckerberg, tareas que antes requerían grupos enteros ahora pueden ser ejecutadas por una sola persona con herramientas de IA.

En paralelo, la empresa lanzó ofertas salariales extraordinarias para captar expertos en superinteligencia, con paquetes que alcanzan cifras astronómicas. Esa combinación —más gasto en tecnología y presión por reducir costos— empuja a la compañía hacia una reestructuración profunda.

Meta, despidos: ¿Qué dicen los inversores y Wall Street?

Lejos de generar pánico, los rumores fueron bien recibidos por el mercado. Tras conocerse la posible reestructuración, las acciones de Meta registraron subas, reflejando el respaldo de los inversores a una estrategia enfocada en la eficiencia.

Desde Wall Street, varios analistas consideran que la empresa está sobredimensionada para el escenario actual y que un recorte significativo podría mejorar su rentabilidad en el mediano plazo.

En ese tablero, los empleados aparecen como la variable de ajuste en una ecuación donde la prioridad es sostener márgenes y financiar la carrera tecnológica.

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Meta, despidos y efecto contagio: ¿Qué pasa en otras tecnológicas?

En todo el sector tech, la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura laboral.

Amazon, por ejemplo, anunció el despido de unos 16.000 empleados en áreas corporativas, mientras que la fintech Block redujo su plantilla de manera drástica en los últimos meses.

Incluso referentes del sector tecnológico advirtieron sobre este riesgo, señalando que no todos los despidos responden exclusivamente a avances tecnológicos.

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