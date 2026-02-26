urgente24
en vivo TV, HORA Y FORMACIONES

Dónde ver River vs. Banfield: entre los aplausos a Gallardo y reproches al equipo

Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo, DT de River

FOTO NA: Damian Dopacio
Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo, DT de River

FOTO NA: Damian Dopacio

El Monumental despide a Marcelo Gallardo, pero el foco principal está puesto en el juego: River necesita ganar ante Banfield y el hincha quiere respuestas.

26 de febrero de 2026 - 17:38

EN VIVO

River y Banfield se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Millonario recibe al Taladro en un duelo con un protagonista especial: Marcelo Gallardo, que dirige su último partido como entrenador del equipo de Núñez.

+ de Golazo24

Embed

Es una jornada particular para el barrio de Núñez. Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos, decidió dar un paso al costado y esta tarde ante Banfield es su último partido.

Eso envuelve todo en un clima raro. Gallardo es uno de los máximos responsables de este mal momento de River, en un segundo ciclo que comenzó en agosto de 2024 y nunca funcionó. El ídolo que volvió para seguir escribiendo la historia y no pudo.

Quiso despedirse en el Monumental, ante su gente. Las tribunas lo despiden como la figura que es, pero no pueden dejar de poner el foco en lo que verdaderamente importa: volver a ganar.

Perdió los últimos tres partidos por el Torneo Apertura y eso trae una estadística demasiado elocuente: de los últimos 15 partidos que se jugaron por el torneo local, de entre todos los equipos River es el que más perdió, con 10 derrotas.

El hincha se debate entonces entre sensaciones muy distintas: del amor y la tristeza por su ídolo a la bronca con los futbolistas.

Live Blog Post

Bombazo: caras frescas en el equipo titular del Millonario

Con Facundo González en la defensa, y Joaquín Freitas y Ian Subiabre en la delantera, el entrenador apuesta por caras nuevas en el once titular. River sale con: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Vera, Moreno, Galván; Freitas, Driussi, Subiabre.

Live Blog Post

Racing, Huracán y la final de Lanús vs. Flamengo: todos los partidos de un jueves muy futbolero

Además del partido de River vs. Banfield, la Liga Profesional tiene los siguientes partidos en esta jornada de jueves:

  • Racing vs. Independiente Rivadavia
  • Sarmiento vs. Unión
  • Estudiantes RC vs. Huracán

Por su parte, Lanús juega en Brasil ante Flamengo por el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. Tras el 1-0 a favor conseguido en casa, el Granate va en busca de la gloria.

Live Blog Post

"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida": el emotivo VIDEO de River a Gallardo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027126397056020661&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Stéfano Di Carlo le dejó un mensaje a Gallardo en redes sociales

El presidente de River escribió un posteo despidiendo al Muñeco: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo", dijo en X.

Live Blog Post

TV: Dónde ver River vs. Banfield

El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post

"Hoy es un día triste": los hinchas de River llegan al Monumental en una jornada especial

En las inmediaciones del estadio, fanáticos Millonarios van llegando para ver a su equipo. Es una jornada de sensaciones encontradas: entre la bronca por el mal funcionamiento del equipo -uno de sus mayores responsables es, paradójicamente, Marcelo Gallardo-, y la despedida al DT, uno de sus máximos ídolos.

"Hoy es un día triste. Es un día de evocación. Me parece que Gallardo hizo algo que es muy difícil, que es hacer a River más grande", dijo un hincha en la previa.

"Un poco triste, tenía ganas de que se quedara. Entiendo que la situación era compleja, entiendo que los jugadores no pusieron todo lo que se podía poner", señaló otro.

"Me hubiese gustado que se quede para dar vuelta la situación, pero es entendible. Pero el amor es eterno con el Muñeco", expresó otro.

"Me sorprendió, pensé que se iba a quedar. Esperaba que se quede, pensé que lo iba a dar vuelta. Pero es entendible. Si vos ves que los jugadores no te responden, es entendible", mencionó otro hincha.

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido y Ariel Penel lo acompañará en el VAR.

Live Blog Post

Posibles formaciones en ambos equipos

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Lencina, Driussi, Colidio

Banfield: Sanguinetti; López, Arboleda, Meriano, Abraham; Pais, Villegas, Gómez, Piñeiro; Méndez, Perrota

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES