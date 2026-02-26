Dónde ver River vs. Banfield: entre los aplausos a Gallardo y reproches al equipo

River y Banfield se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Millonario recibe al Taladro en un duelo con un protagonista especial: Marcelo Gallardo, que dirige su último partido como entrenador del equipo de Núñez.
Bombazo: caras frescas en el equipo titular del Millonario
Con Facundo González en la defensa, y Joaquín Freitas y Ian Subiabre en la delantera, el entrenador apuesta por caras nuevas en el once titular. River sale con: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Vera, Moreno, Galván; Freitas, Driussi, Subiabre.
