Dónde ver River vs. Banfield: entre los aplausos a Gallardo y reproches al equipo

"Hoy es un día triste": los hinchas de River llegan al Monumental en una jornada especial

En las inmediaciones del estadio, fanáticos Millonarios van llegando para ver a su equipo. Es una jornada de sensaciones encontradas: entre la bronca por el mal funcionamiento del equipo -uno de sus mayores responsables es, paradójicamente, Marcelo Gallardo-, y la despedida al DT, uno de sus máximos ídolos.

"Hoy es un día triste. Es un día de evocación. Me parece que Gallardo hizo algo que es muy difícil, que es hacer a River más grande", dijo un hincha en la previa.

"Un poco triste, tenía ganas de que se quedara. Entiendo que la situación era compleja, entiendo que los jugadores no pusieron todo lo que se podía poner", señaló otro.

"Me hubiese gustado que se quede para dar vuelta la situación, pero es entendible. Pero el amor es eterno con el Muñeco", expresó otro.

"Me sorprendió, pensé que se iba a quedar. Esperaba que se quede, pensé que lo iba a dar vuelta. Pero es entendible. Si vos ves que los jugadores no te responden, es entendible", mencionó otro hincha.