¿Se viene "It: Capítulo 3"? Esto se sabe sobre cómo seguirá la saga

image.png Más allá de su derrota en "It: Capítulo 2", el payaso Pennywise podría haber sobrevivido a su pelea con el Club de los Perdedores, y de algún modo volver en el futuro.

Además, si bien el Club de los Perdedores creía haberlo derrotado con el Ritual de Chüd, Pennywise es una entidad que opera fuera de las leyes de la física y la lógica. Parte de su leyenda es que desaparece durante largos períodos antes de regresar con sed de venganza, por lo que no sería descabellado verlo de nuevo, tal vez recuperado o incluso en una forma diferente.

A la espera de "It: Capítulo 3"

Desarrollar "It: Capítulo 3" llevaría un tiempo. Habría que esperar a que saliera "Welcome to Derry" dentro de un año para considerar una tercera entrega para la saga, la cual necesitaría una historia sólida, un elenco nuevo y unos efectos especiales bien trabajados. Y si llegara a concretarse, "It: Capítulo 3" llegaría a los cines entre 2026 y 2027 con mucha seguridad.

image.png Una secuela para "It: Capítulo 2" podría demorar algunos años, pero si "Welcome to Derry" promete mantener viva la franquicia por muchos más años, podríamos considerar la tercera entrega prácticamente un hecho.

La tercera parte en la franquicia de "It" sería una película muy esperada y competiría fuertemente entre las películas de terror del año, más allá de la larga espera. Con Bill Skarsgård a bordo, la película podría capturar la esencia de las películas anteriores, pero con una historia y un elenco completamente nuevos. Y "Welcome to Derry" tiene el potencial de mantener viva la saga, así que se puede esperar que genere el suficiente entusiasmo de tener una tercera película espeluznante.

