HBO Max: Terrorífico personaje de Stephen King tendrá serie

Veremos qué se les ocurre y qué hacen con ello. A partir de ahora, no estoy involucrado en esto. Y si alguien más puede hacerlo, mi consejo sería simplemente: hazlo tú mismo, hazlo tuyo, diviértete con él, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que me pareció tan placentero de ese personaje fue lo increíblemente abstracto que era. Veremos qué se les ocurre y qué hacen con ello. A partir de ahora, no estoy involucrado en esto. Y si alguien más puede hacerlo, mi consejo sería simplemente: hazlo tú mismo, hazlo tuyo, diviértete con él, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que me pareció tan placentero de ese personaje fue lo increíblemente abstracto que era.

image.png Pennywise es una entidad cósmica. Un vampiro espacial. No tiene forma comprensiva para la mente humana.

A pesar de estos escasos detalles, Welcome to Derry ya cuenta con un sólido equipo detrás. Andy Muschietti, el director detrás de It 1 y 2, desarrolló la serie con su hermana, Barbara. La serie también cuenta con el apoyo de Stephen King, quien expresó su alegría por la expansión del universo de Derry con los hermanos Muschietti a la cabeza.

Solo el tiempo dirá cuánto evoluciona Welcome to Derry y qué papel jugará en él su monstruo más icónico, Pennywise the Dancing Clown, si lo tiene.

