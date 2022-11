Twitter: Stephen King arremetió contra Elon Musk

image.png Captura de la discusión.

SEGUNDO ROUND

El debate no pasó a mayores y las cosas entre ambos avanzaron con normalidad. O por lo menos eso pareció hasta que, efectivamente, los 8 dolares como pago obligatorio fueron confirmados. Elon Musk agregó que habrá otros beneficios además de la verificación; entre estos, subir videos más largos y ver la mitad de anuncios.

Sin quedarse en el silencio, Stephen King volvió a la carga una vez más. Si bien en el primer tuit felicitó a Musk por los autos Tesla, en el segundo arremetió con amargura:

Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le asigna el trabajo de blanquear una cerca como castigo. Tom engaña a sus amigos para que hagan la tarea por él y conseguir que paguen por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no. Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le asigna el trabajo de blanquear una cerca como castigo. Tom engaña a sus amigos para que hagan la tarea por él y conseguir que paguen por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no.

image.png Segunda respuesta de Stephen King.

Por ahora, Elon Musk no respondió.

Algo es seguro. Los cambios en la red social del "pajaro azul" estan tomando cada vez más revuelo y no paran de cambiar, a pasos agigantados, la historia de las redes sociales.