Elon Musk ¿logrará revivir Twitter o tendrá fuga masiva?

Pero cuando Musk, autoproclamado “absolutista de la libertad de expresión”, se hizo cargo de la empresa, algunos funcionarios conservadores, extremistas partidistas vieron razones para celebrar el cambio.

En la semana que termina Musk anunció que quiere crear un consejo de moderación de contenido con "puntos de vista diversos", pero si reduce el personal del equipo de moderación de contenido humano de Twitter, la pregunta que queda sin responde es ¿ la empresa podría confiar más en los sistemas automatizados que mostraron debilidades que los humanos terminaron corrigiendo?

Prohibiciones de por vida

Los cambios que se avisoran en la aplicación del pajarito llaman a reflexiones en el cuadro político de USA.

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, desde su cuenta oficial de Twitter publicó minutos después que se conociera la compra de TW "¡¡¡¡LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!!!" claro que era en respuesta a la prohibición permanentemente de la cuenta personal de Greene que comenzó a principios de este año por violaciones repetidas de sus políticas de desinformación de Covid-19.

Por su lado el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, también aplaudió la toma de control de Twitter por parte de Musk con una publicación donde resalta: “Libertad de expresión. Lágrimas liberales". Obtuvo al menos 40.419 seguidores en el mismo período, según el análisis de Bloomberg.

Robby Starbuck, excandidato al Congreso en Tennessee y activista pro-Trump, publicó un tuit cargado de información errónea con el prefacio de la publicación con: “Solo probando el nuevo Twitter”. La publicación recopiló 80.870 me gusta y se compartió en la plataforma.

Una cuenta anónima influyente con casi 1 millón de seguidores, llamada @catturd2, se quejó de que había sido “prohibida” en Twitter. Fue una de las pocas cuentas a las que respondió el nuevo jefe de Twitter: “Voy a investigar más hoy”.

¿Y los trolls?

Decenas de trolls anónimos se registraron en Twitter según un análisis de Bloomberg, abordando temas que la aplicación había moderado en gran medida por imponer discursos de odio contra grupos protegidos y promover falsedades sobre el covid-19 y sus vacunas. .

De la noche a la mañana surgieron insultos racistas, discursos antisemitas y memes ofensivos en la plataforma, con usuarios incitándose unos a otros en foros de mensajes de extrema derecha como The Donald, y en aplicaciones de mensajería como Telegram y en foros de Internet como 4chan.

Como fuere y desde donde salieran las protestas o las afirmaciones de apoyo al nuevo empresario, en la últimas horas del viernes (28/10) el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, dio la bienvenida a Musk en la plataforma con su propia publicación. “Buena suerte @elonmusk para superar el sesgo político y la dictadura ideológica en Twitter”.

Pero queda algo más conocer. ¿Cuál será el rol que tendrá Larry Ellison el creador y dueño de Oracle? de quien se asegura fue el mentor de la operación, antes interesado en Tik Tok y buena relación con el expresidente Donald Trump. Además un pionero en Internet.

Y si después de esta crónica alguno de nuestros lectores quisiera irse de Twitter, enojando con el magnate dueño de Tesla, podrá optar por alguna de estas 5 herramientas con diferentes grados de importancia según los objetivos. Las dos finales, que no son muy populares, gozan de la mejor reputación.

twitter.jpeg Los cambios que se esperan en Twitter podrían llevar a un escape de usuarios hacia otras redes

Reddit

Esta plataforma no tiene el mismo funcionamiento de Twitter porque no es un espacio similar. Mientras en la plataforma actual se puede iniciar una conversación sobre cualquier tema y las publicaciones pueden corresponder a un interés particular, Reddit organiza espacios de diálogo temáticos que corresponden a motivos definidos.

Discord

Otra aplicación social muy popular que tiene la particularidad de estar basada en experiencias de audio en vivo. Esta plataforma no es en sí un espacio de interacción abierto en el que se puede dialogar con cualquier usuario, sino que una vez dentro, es posible ingresar a canales públicos o privados en los que personas con intereses comunes se reunen para interactuar.

La aplicación permite crear distintos canales dentro de una comunidad establecida para darle diferentes usos y mantener la interacción activa entre las personas que las conforman, como salas de chat, espacios musicales, sorteos, roles, salas de voz, entre otras.

Facebook

La red social más usada del mundo deja publicar fotos, videos y textos para que otras personas puedan ver ese contenido, aunque esto también depende de la configuración de la cuenta, que puede establecerse como privada. y por último

Telegram

Si bien esta es una aplicación dedicada a la mensajería y tiene algunas similitudes con WhatsApp, esta funciona principalmente de una forma similar a Discord con canales temáticos para conversar con otros usuarios sobre gran variedad de temas, aunque no son tan grandes como los que se encuentran en Reddit

Mastodon

Esta plataforma tiene un funcionamiento y una estética que se asemeja mucho a la de Twitter, por lo que un usuario nuevo no tendría problemas en acostumbrarse a ella. También es un sitio de microblogging, por lo que tiene espacio para la publicación de contenido que cualquier persona puede ver, aunque también tiene un apartado temático que cualquier usuario puede crear para generar una conversación sobre algunos temas en particular.

Es de código libre y abierto, por lo que cualquier persona puede saber cómo funciona la plataforma por dentro, también ofrece algunos apartados que requieren un pago dentro de la aplicación, otras son de acceso por invitación pero en ningún caso estas limitan la experiencia positiva dentro de la aplicación.

