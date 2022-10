Viernes 28/10, Elon Musk concreta la compra de Twitter

Estos últimos acontecimientos sugieren que se encuentra en las etapas finales para cerrar la transacción antes de la fecha límite emitida por el tribunal: 28/10.

Se esperaba que los bancos recibieran un aviso de préstamo el martes 25/10, y que el dinero quede en depósito el jueves 27/10, dijeron las personas.

Elon-Musk-Twitter Elon Musk fue en zigzag pero concreta el negocio.

Bancos en problemas

Morgan Stanley y Twitter se negaron a comentar, mientras que los representantes de Musk no respondieron a una solicitud de comentarios.

En la videoconferencia, Musk también prometió ayudar a los bancos a colocar la deuda entre los administradores de dinero después de que se cierre el trato, dijeron las personas.

Esto es así: normalmente se emiten obligaciones que los bancos intentan colocar para así reunir el dinero.

7 bancos se han quedado estancados en esta tarea después del repentino abandono de Musk de seguir adelante con la compra de Twitter semanas atrás.

Normalmente, los bancos deberían descargar, antes de cerrar el trato, los compromisos de deuda con los administradores de dinero en forma de 'bonos basura' y préstamos apalancados pero todas las condiciones han cambiado por el marco de la economía global y los tiempos acotados por el juez para la compra de Twitter. Entonces, quedaron obligados a mantener la deuda (los US$ 13.000 millones) en sus libros y no en certificados colocados entre inversores. Normalmente, los bancos deberían descargar, antes de cerrar el trato, los compromisos de deuda con los administradores de dinero en forma de 'bonos basura' y préstamos apalancados pero todas las condiciones han cambiado por el marco de la economía global y los tiempos acotados por el juez para la compra de Twitter. Entonces, quedaron obligados a mantener la deuda (los US$ 13.000 millones) en sus libros y no en certificados colocados entre inversores.

En una transacción de compra normal, los bancos, el nuevo propietario y la gerencia de la empresa se unirían para realizar llamadas a los inversores para vender la deuda y concretar el negocio.

Esto no ha sucedido.

Twitter P.jpg Los bancos surgen como perdedores, hasta ahora, de la Operación Twitter.

Números rojos

Los bancos se enfrentan a pérdidas en papel de US$ 500 millones en la transacción, una vez que la deuda se venda a inversores institucionales.

El precio total de compra de Twitter es de US$ 44.000 millones.

Los bancos se comprometieron a proporcionar la financiación de la deuda en abril, cuando el apetito de los inversores por los activos de riesgo era más sólido, y originalmente esperaban vender US$ 6.500 millones en préstamos apalancados y US$ 6.000 millones en bonos basura, divididos por igual en tramos garantizados y no garantizados.

También proporcionaron US$ 500 millones de un tipo especial de préstamo que normalmente tienen los bancos llamado línea de crédito renovable, que Twitter podrá tomar prestado y pagar hasta el vencimiento.

El costo promedio de los préstamos se disparó este año junto con la aceleración de la inflación, los temores de recesión y la agitación geopolítica, muy por encima de la tasa de interés máxima del 11,75% que los bancos prometieron a Musk en el tramo más riesgoso de la deuda.

Los bonos basura con calificación Triple-C se cotizan a alrededor del 15,8% en promedio, según los datos del índice de Bloomberg.

Los bancos de Wall Street ya han tenido que utilizar unos US$ 30.000 millones de su propio efectivo este año para financiar préstamos para adquisiciones y adquisiciones que no pudieron descargar a los inversores. Eso aumentaría a más de US$ 40.000 millones una vez que los bancos financien el acuerdo de Twitter.

