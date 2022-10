Ganancias para jueces: El gesto estratégico de Cristina Kirchner

El objetivo se entiende es tratar de evitar que se apruebe en el Congreso el agregado que suprime la exención de pago del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial, agregado en el proyecto de Presupuesto 2023 que hoy tratará Diputados.

cristina-senado22.jpg Para la Corte Suprema, Cristina Kirchner está detrás de la modificación para que todos los jueces paguen Ganancias. NA.

La vicepresidenta sorprendió a la mayoría que no esperaba respuesta al pedido de reunión y dio un giro cuando marcó en el calendario un encuentro cara a cara con los magistrados, algo que jamás había ocurrido... Además, la vicepresidenta podría tener enfrente incluso al camarista Mariano Llorens (una de las autoridades de la AMFJN) quien no solo fue blanco de críticas por parte de la exmandataria por sus fallos, sino que recientemente y en un voto minoritario volvió a pedir el desafuero y la prisión preventiva de la exmandataria en una causa remanente.

Pero, la jugada de Cristina Kirchner si bien sorprende lo cierto es que también resulta tardía... A esa altura, lo más problable es que ya esté todo "cocinado" en Diputados con la sanción.

Entonces se habrá desatado la batalla de Poderes...

Diputados

La Comisión de Presupuesto de Diputados recibió el lunes a integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que pidieron "diálogo, pero sin saltar obstáculos legales y constitucionales", y el oficialismo calificó de "inaceptable que digan que se sientan a discutir, pero que pongan ciertas condiciones".

Fue el titular de la AMFJN Marcelo Gallo Tagle dijo que quieren "preservar el respeto por la Constitución Nacional, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo", y consideró que el artículo en cuestión genera "una situación muy frágil y de mucha inseguridad" para los judiciales y que se presentó de "una forma precipitada".

Y explicó que "no hay ningún juez que no esté de acuerdo con tributar Ganancias" pero que "hay que trabajar y regular de una manera que no se afecte el artículo 110 de la Constitución Nacional, que refiere a la intangibilidad del sueldo establecida".

Por parte, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja Carlos Heller, del Frente de Todos, dijo que siempre trata de "construir consenso", pero aclaró: "Cuando la búsqueda de consenso es con una cláusula que dice 'esto es así', es casi una formalidad que para nosotros es inaceptable".

Heller planteó que "la condición de la que se parte es que determinado punto no se toca (por la intangibilidad). No sería una negociación, porque no se puede partir desde ese punto".

Jueces y Ganancias: un debate que genera conflicto

Entre los cambios implementados en el texto del proyecto de Presupuesto 2023 que se debatirá en el recinto a partir de este martes, uno de los que más polémica generó fue el referido al impuesto a las Ganancias de los jueces.

De acuerdo a lo planteado en la iniciativa, todos los jueces y empleados del Poder Judicial pagarían el impuesto a las Ganancias. En 2017, se estableció por ley el fin de ese privilegio pero aplicaba exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma.

Ahora, de aprobarse en el Presupuesto 2023, se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuándo hayan iniciado sus funciones.

Marcelo Casaretto, el diputado del oficialismo que impulsó la medida, detalló lo que podría recaudar el Estado si los funcionarios judiciales pagaran Ganancias.

"De acuerdo a la planilla del Presupuesto eso significó un costo fiscal en 2021 en 55 mil millones de pesos, de 129 mil millones de pesos en 2022 y para el año que viene tendrá un costo de 237 mil millones", dijo al exponer sobre el tema.

En ese contexto, agregó que "después de tantas décadas de discusión, con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quienes son los que tienen capacidad contributiva". Y agregó: "Si ganan un millón, dos millones, y no pagan el impuesto a las ganancias, tienen que empezar, eso tiene que ir el en Presupuesto".

