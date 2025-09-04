Durísimo, Gustavo Sáenz:"Estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes"

Hace más de un año firmamos un convenio por obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los salteños, y muchas de ellas no se iniciaron, que dejen de lado la soberbia y que tengan grandeza pelear y lograr que se cumplan con estas obras tan importantes para los salteños Hace más de un año firmamos un convenio por obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los salteños, y muchas de ellas no se iniciaron, que dejen de lado la soberbia y que tengan grandeza pelear y lograr que se cumplan con estas obras tan importantes para los salteños

En igual sentido, remarcó sin dudarlo

Este gigante dormido empezó a despertar hace unos años y no va a dormir un segundo más. Acá no despertamos leones, pero tampoco hay corderos, estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes, estamos para ayudar, pero no para ser esclavos, estamos dispuestos a acompañar siempre que sea necesario para que nuestro país salga adelante, pero no podemos pasar en un día de héroes a villanos, héroes cuando acompañamos y villanos cuando nos traicionan y quieren que votemos en contra de los intereses del norte argentino

Luego explicó que esta autopista, como las otras en marcha en toda la provincia, son “hechos, no palabras vacías". Cuando prometemos, cumplimos. Y nuestra palabra, vale”.

Antes del cierre enfatizó

Esto es lo que intento desde que tengo el honor de conducir los destinos de los salteños: que, en toda la Provincia, con criterio federal, todos estemos más cerca y que las obras que aportan calidad de vida; desde el agua, las cloacas, las rutas, sean puentes que nos conecten, porque bajo la sombra del poncho que nos legara el General Martín Güemes, somos todos familia, somos todos hermanos y estamos orgullosos de ser salteños

WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.30.38 El gobernador (centro abajo) con funcionarios y trabajadores

Autopista

La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia, que une a los municipios del Valle de Lerma con la capital salteña. Se trata de una obra estratégica para la integración regional

Los trabajos de construcción tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril. Es una obra pensada para los próximos 50 años y estará preparada para que circulen hasta 40.000 vehículos diarios.

