Gustavo Sáenz puso en marcha la obra de la autopistadel Valle de Lerma y criticó al Gobierno Nacional: “Estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes; a ayudar para que el país salga adelante, pero no a ser esclavos”. L a obra será financiada íntegramente con recursos provinciales.
GOBERNADOR DEL NOA (SALTA)
Durísimo, Gustavo Sáenz:"Estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes"
Gustavo Sáenz completó "vamos a ayudar para que el país salga adelante, pero no a ser esclavos”. Así anunció la construcción de la autopista Papa Francisco.
El proyecto de 22 km. incluye siete nudos viales, tres puentes y un canal colector para mitigar problemas de inundaciones que afectan a la zona.
“Es un compromiso que asumimos y que hoy se hace realidad, a pesar del momento difícil que atraviesa el país”, afirmó el mandatario durante la presentación.
Durante su discurso, Sáenz apuntó al gobierno nacional
En igual sentido, remarcó sin dudarlo
Luego explicó que esta autopista, como las otras en marcha en toda la provincia, son “hechos, no palabras vacías". Cuando prometemos, cumplimos. Y nuestra palabra, vale”.
Antes del cierre enfatizó
Autopista
La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia, que une a los municipios del Valle de Lerma con la capital salteña. Se trata de una obra estratégica para la integración regional
Los trabajos de construcción tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril. Es una obra pensada para los próximos 50 años y estará preparada para que circulen hasta 40.000 vehículos diarios.
