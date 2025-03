Cecilia Milone explotó: Infierno con Nito Artaza y amor imposible con Chico Novarro

Todo empezó el 20 de julio de 2023, cuando tuvo un sueño que la inquietó. "Soñé que estaba quieto y que no podía respirar", reveló. Alarmada, pidió a una amiga que averiguara sobre su estado de salud. Le dijeron que estaba internado, pero cuando intentó comunicarse, ya le habían dado el alta. Pocos días después se animó a escribirle y, para su sorpresa, recibió respuesta. "Tuvimos un chat hermoso, donde yo pude pedir disculpas", recordó.

Sin embargo, al poco tiempo, la bloquearon. Intuyó que algo andaba mal, por lo que decidió ir personalmente a su casa para verlo una última vez. Se quedó en una camioneta esperando el momento adecuado y, cuando creyó que era el indicado, tocó timbre. Sabía que él no le abriría, pero necesitaba que supiera que estaba ahí. "No esperaba que me viera, solo quería que supiera lo que significaba para mí y cuánto le agradecía", expresó con emoción.

Días después, Chico Novarro falleció. Su pérdida dejó en Milone un profundo dolor, pero también una misión clara: difundir su obra poética y asegurarse de que no quede en el olvido. "Él no supo difundir su poesía, y yo me voy a ocupar de que sea conocida", aseguró.

