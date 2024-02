La profunda reflexión de Cecilia Milone sobre el amor: "No caigas en la trampa"

Qué dijo Cecilia Milone tras la separación de Nito Artaza

Cecilia Milone dio una nota para LAM aunque la mujer manifestó que no quería referirse a la separación de Nito Artaza.

"Estoy en un proceso personal en general con mi vida, que no estoy para exponer mi alma. Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida", dijo.

Y agregó: "Por un rato, no sé, quizás en algún momento se me da por hablar, por escribir un libro, yo qué sé, en este momento no. Elijo no hablar, pero elijo no hablar ni de mi papá ni de mi mamá".

De ese modo, mediante la nota había dejado en claro que se encuentra pasando un proceso personal que prefiere llevarlo a cabo de manera íntima antes de manifestarse públicamente.

