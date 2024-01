"Está muy mal": Preocupación por la salud de Cecilia Milone tras la ruptura con Nito Artaza

Qué dijo Cecilia Milone sobre la separación

Desde LAM, programa televisivo que conduce en la actualidad Ángel de Brito, habían conseguido hablar con Cecilia Milone pero la mujer manifestó que no quería referirse a la separación de Nito Artaza.

"Estoy en un proceso personal en general con mi vida, que no estoy para exponer mi alma. Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida", dijo en un móvil.





Embed - Cecilia Milone habló por primera vez de la separación de Nito Artaza



Y sumó: "Por un rato, no sé, quizás en algún momento se me da por hablar, por escribir un libro, yo qué sé, en este momento no. Elijo no hablar, pero elijo no hablar ni de mi papá ni de mi mamá".

De ese modo la actriz había dejado en claro que se encuentra pasando un proceso personal que prefiere llevarlo a cabo de manera íntima antes de manifestarse públicamente.

