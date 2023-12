Confirmado: Se separaron Nito Artaza y Cecilia Milone

Asimismo, cuando desde el portal digital le consultaron al el exsenador sobre el hecho, advirtió tajante: "Cuando hablemos lo vamos a hacer los dos. Por eso, ahora prefiero no hacer comentarios al respecto”.

La palabra de Cecilia Milone sobre los rumores de separación

Es preciso recordar que hace algunos días, Cecilia Milone había hablado al respecto de los rumores de separación mediante un móvil televisivo de LAM.

“Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida”, había dicho la cantante en esa oportunidad y posteriormente agregó: "Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé. Ahora no, en este momento no".





https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1734728808563872022&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO #LAM



Cecilia Milone habló por primera vez de la separación de Nito Artaza pic.twitter.com/lx1R62P3WB — América TV (@AmericaTV) December 13, 2023

A su vez, la artista expresó: "Yo estoy en proceso personal en general con mi vida que no estoy para exponer mi alma. Esa es la verdad". Y aclaró: “Elijo no hablar en este momento de mi vida".

Al ser consultada si es que no lo habla por "prudencia", la actriz aclaró: "Tiene más que ver con un proceso sinceramente. Estoy en ese proceso mío personal". "Yo soy muy introspectiva", aseguró quien será parte del elenco de la obra teatral "Porteñas".

