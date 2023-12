Horacio Rosatti:: Constitución admite DNU para emergencias

"Si esos casos llegaran a la Corte Suprema, deberíamos analizar si no se aniquila o desdibuja el derecho. Debemos, comprobar que no haya afectaciones. Por ejemplo, para una jaqueca la solución no podría ser cortarle la cabeza al paciente"

El abogado designado hace ocho años en el máximo tribunal de justicia se refirió a un tema que enciende polémicas: ¿Hasta dónde se pueden regular las manifestaciones callejeras?

"Existe el derecho a manifestarse y el derecho a la libre circulación por las calles de las ciudades. Se trata de un tema de razonabilidad que deben estudiar los jueces y los actores. Un magistrado busca optimizar los dos derechos, no confrontarlos porque si uno anula al otro estamos en problemas. Está mal decir que nadie se puede mover. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene mucha jurisprudencia y, en todos los casos, se busca compatibilizar intereses".

En las principales ciudades norteamericanas se pueden llevar adelante movilizaciones pero se puede afectar apenas un carril de las avenidas.

Las autoridades comunales colocan vallados para aislar a quienes protestan del tránsito y del resto de los transeúntes.

Las marchas deben contar con autorización de los gobernantes locales.

Los ministros de la Corte y la sintonía con los votantes

Horacio Rosatti contestó sobre cuál debería ser la actitud de un juez ante la llegada de un nuevo gobierno, muy distinto al anterior, como ocurre hoy en Argentina.

"Hay que tener una aguda percepción para ver lo nuevo que está pasando en la sociedad pero siempre hay que manejarse con la Constitución Nacional. En los años 30, con el New Deal del presidente Franklin Roosevelt, la Corte estadounidense frenó los cambios del presidente demócrata para sortear la Gran Depresión. Roosevelt buscó entonces ampliar la Corte y denunció al gobierno de los jueces. Pero, aquel Jefe de Estado tuvo que esperar que cambiara la composición del máximo tribunal para concretar su New Deal"