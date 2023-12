Venganza de Carlos Kikuchi: Alfredo Olmedo jefe del Parlasur

En cambio del lado del Ejecutivo Nacional el supuesto 'operador' era Fernando Iglesias, quien se presentó como delegado de la canciller Mondino, y en reiteradas ocasiones se comunicaba con ella y con Patricia Bullrich, para informarles acerca de las novedades.

Evidente disparidad de volumen y experiencia....

La queja final de Fernando Iglesias para explicar su fracaso sólo fue impotencia: “En una sesión vergonzosa y sin quorum. El parlamento del Mercosur eligió como presidente al diputado Olmedo, con el voto unánime de Unión por la Patria para reservar la jefatura de delegación para Gabriel Fuks y la secretaría de DDHH para Victoria Donda. Panquecazo salteño. Viva Perón! Son 30.000″.

A llorar por Secretaría, teórico de la Globalización.

El Grupo de los 4:

Alfredo Olmedo,

Julio Serna,

Mario Horacio Nallar y

Rodolfo Eiben.

Al sanjuanino cordobés se le atribuye una frase, que habla de postergaciones y desplantes soportados desde que, como interventor del Partido Demócrata en Córdoba ingresó a La Libertad Avanza: “Nosotros dejamos mucho en nuestros distritos por Milei. Hicimos de todo para que llegara al poder y ahora nadie atiende el teléfono”. Todo se paga. Y lo que va, vuelve. No olvidarlo hermanos Milei.

El vínculo entre Julio Serna y Carlos Kikuchi es conocido por todos. Kikuchi, hoy senador bonaerense de La Libertad Avanza, de la que es cofundador, fue el jefe de campaña de Milei y confidente de Karina hasta que irrumpió Nicolás Posse. 'Julito' siempre trabajó con 'el Chino' y así fue como los hermanos Milei lograron tener un partido nacional, que Posse jamás habría logrado.

Embed Comunicado sobre las nuevas autoridades argentinas del Parlasur pic.twitter.com/0NObWJx4w8 — Franco Metaza (@FMetaza) December 19, 2023

Los sucesos

La cuestión Patricio Villegas vs. Alfredo Olmedo abrió una grieta en el bloque de La Libertad Avanza, y Unión por la Patria inició la negociación con los disidentes: apoyo para presidencia del Parlasur contra jefatura de representación del bloque. Pero esto no se gestó en el momento porque ya habían existido algunas aproximaciones en Ciudad de Buenos Aires, por el curso de los acontecimientos. Consultar al respecto a Franco Metaza, de Unión por la Patria.

La indefinición argentina sorprendió a las autoridades presentes de otros países. Luego, Unión por la Patria decidió retirar su candidato a la presidencia y anunció que apoyaría a los disidentes de La Libertad Avanza. Diana Mondino, Guillermo Francos y varios más llamaban a los disidentes, comenzando por Alfredo Olmedo. Pero los 4 decidieron no atender más los celulares. Sin ser Julio César, Olmedo consideró que había cruzado el Rubicón.

Así se llegó al cuarto intermedio, y los delegados argentinos ingresaron a una sala, donde compareció un escribano público para contar los sufragios. Los de Unión por la Patria eran 17 pero luego ingresó el Nº18 que sumados a los 4 disidentes de La Libertad Avanza totalizaban 22. Los de La Libertad Avanza 'puros' y sus aliados sumaban 17.

Iglesias, Brandoni y Andahazi no pudieron ingresar porque no son del Parlasur y tuvieron que esperar afuera mientras trabajaba el escribano. Los alaridos de Iglesias eran audibles para todos, protestando por lo que consideraba una vulneración de la voluntad del presidente Milei.

El número 22 se ratificó en el recinto. Los otros 17 estuvieron ausentes e ingresaron cuando ya se había votado, a la voz de "Fraude".

Gabriel Fuks, por UxP, es ahora el jefe de la delegación argentina. Y Alfredo Olmedo, en teoría de La Libertad Avanza, es el presidente del Parlasur. La secretaría de Derechos Humanos para Victoria Donda. Colorín Colorado....

Falta de gimnasia

Villegas argumentó que la votación tuvo graves irregularidades. Pero, sin gimnasia parlamentaria, él se quedó en la protesta en vez de reclamar lo que era obvio y conducente: que se volviera a votar. Nunca lo pidió, por lo tanto la votación quedó en firme.

Esto obliga a creer que Villegas desconoce cómo funciona un Parlamento. Quizás haya resultado mejor que su ambición quedara postergada.

El problema de fondo es la precariedad de La Libertad Avanza. La misma que llevó a Javier Milei a presentarse en soledad en La Bombonera para el acto electoral en el club Boca Juniors. ¿Por qué no ir con Martín Palermo, por ejemplo? A éste no lo chiflaron y al flamante Presidente de la Nación lo reputearon. Todo tiene que ver con todo. Y todavía no suma 10 días en el gobierno.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Javier Milei reenciende la 'maquinita' para emitir $2 billones

Di Tullio, furiosa: "¿Dónde está el cuadro de Evita donado al Senado?"

Milei desmiente haber llamado a Macri para "putearlo"

Una ayudita para Manuel Adorni antes del 19/12

La playa paradisíaca de Argentina con agua turquesa