Una ayudita para Manuel Adorni antes del 19/12

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

Artículo 14. — Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 862/2001 B.O. 2/7/2001).

Artículo 15. — En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.

(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 862/2001 B.O. 2/7/2001).

Artículo 16. — Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

Artículo 17. — Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la ley 19.549.

Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado. (...)".

Embed Me encontré con José Ignacio López, Vocero Presidencial de Raúl Alfonsín. Muchas gracias por cada palabra que me ha expresado durante estos minutos juntos. Fin. pic.twitter.com/kLbcahWQB9 — Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2023

El problema

¿A qué se refería Emilia Delfino? 3 fragmentos de ejemplo:

## El nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, hasta ahora exdirector de Explotación y Producción de Tecpetrol, grupo Techint, de los Rocca, empresa competidora de YPF en el rubro del gas y petróleo.

## El ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que cerraría su consultora financiera, Anker Latinoamérica SA, que dirigía junto a Santiago Bausili, ahora presidente del Banco Central. "Anker también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio."

Caputo ya tuvo problemas con la compra de títulos públicos que realizó el fondo Axis. Y Bausili estuvo procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “Megacanje II”, en supuesto beneficio de Deutsche Bank.

## El abogado de ambos, Matías Cuneo Libarona, apeló los fallos en contra de sus clientes hasta lograr desestimaciones, archivos o faltas de mérito. Hoy es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El tema aparecerá cuando Cuneo Libarona avance en el único propósito por el que aceptó el cargo: ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

## El jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Nicolás Posse, fue hasta julio 2023 el gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América, de Eduardo Eurnekian). En julio decidió sumarse al equipo de su ex subordinado en la empresa, Javier Milei.

## Florencia Misrahi es la flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), socia del estudio Lisicki Litvin entre julio y diciembre. El bufete representa a contribuyentes poderosos que reciben embates de la AFIP o demandas del fisco. Es un estudio que encabezó las demandas contra el impuesto a la riqueza. Misrahi también asesoró hasta julio a la agroexportadora Cargill.

## Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, era directivo de la consultora multinacional KPMG, en la Argentina. Director de Infraestructura y Gobierno en KPMG lideró la evaluación y estructuración financiera del Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y los modelos de Participación Público Privada para los corredores viales, entre otras responsabilidades. Todos estos fueron liderados por Corporación América.

## Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, lideraba ERC Consultores, consultora especializada en energía, con negocios en Argentina, México y España. Etc. etc. etc. etc. etc.

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Juan Román Riquelme le ganó a Mauricio Macri y Javier Milei

Marcelo Moretti le ganó a Tinelli, Lammens y Costantino

En Chile, Gabriel Boric volvió a ganarle a la derecha

¿De quién fue la primicia del DNU sobre tarifas de energía?