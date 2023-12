Nueva conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni con pocas precisiones sobre temas importantes y menos respuestas a las preguntas de la prensa sobre cuestiones esenciales que la Administración de Javier Milei aún no aclara como las leyes que se enviarán al Congreso, decretos sobre desregulaciones, privatizaciones, refuerzo para jubilados, etc., etc. Lo que sí hubo fue una frase polémica que pasó desapercibida en relación a los destrozos que provocó el temporal del fin de semana y cómo pretende ayudar el Gobierno nacional a los municipios.