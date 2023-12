Cómo le cae Milett Figueroa a Guille Valdés: Lo dijo todo

“¿La conocés?”, repreguntó y Guille aseguro que "no".

image.png Milett Figueroa, la star peruana, y Guille Valdés

En tal móvil, la blonda fue consultada sobre qué tan difícil es ver a un ex con otra pareja, más aún cuando son vecinos del mismo edificio.

“Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo”, aseguró.

Guille Valdés confirmó su romance con Furriel

La empresaria de calzado, Guillermina Valdés, de 46 años, dio detalles de su nueva relación con el actor Joaquín Furriel, de 49 años; romance que por el momento carece de rótulos formales ante la prensa.

Me gusta esto de conocer a otra persona e ir descubriendo alguien que parece, para mí, encantador. Aprendo mucho. Es diferente a mí, pero tenemos valores parecidos también Me gusta esto de conocer a otra persona e ir descubriendo alguien que parece, para mí, encantador. Aprendo mucho. Es diferente a mí, pero tenemos valores parecidos también

image.png Joaquin Furriel y Guillermina Valdés | Gentileza Gossipeame

“Es otro tipo de vínculo y esta bueno. A esta altura de mi vida me di cuenta que no tengo que etiquetar ni darle un nombre a todo, una forma. Me estoy desestructurando porque cuando uno se mueve así la vida es más liviana y natural”, finalizó el móvil Guillermina Valdés.

Días antes, Guillermina confirmó que Furriel conoció a sus hijos más grandes y dijo que está con él hace 7 meses.

"Vivo a catorce pisos de Marce, por ahora esta muy bien así", también explicó Guille y aseguró estar "muy contenta" de que Marcelo haya iniciado una relación.

Milett Figueroa, toda una celebridad en Perú, deslumbró la pista del Bailando y encendió corazones argentos. Quién es la 'Diosa Inca' acusada de ser la 'China'.

image.png

La nueva figura del Bailando 2023, que encandiló a Tinelli y a los televidentes dada su belleza/frescura/carisma, es la reconocida celebritie peruana Milett Figueroa, modelo que salió a la fama como ‘chica reality’ y se coronó como una actriz de profesión con varias películas y series en la Tv y el streaming.

Milett, de 31 años, tiene un delicado porte y actitud, pero con un prontuario de escándalos por su lengua filosa y amores no correspondidos. Si bien debutó en la televisión argentina hace pocos días, es alguien tan popular en Perú y con tantos tríos amorosos como lo es la China Suarez en Argentina.

Inició la fama en el 2011 con el programa Dame que te Doy, un formato tipo magazine y concurso que tenía la finalidad de premiar al público que estaba presente, con diferentes figuras como parte de la competencia.

image.png

Luego participó en Combate, otro reality juvenil de competencias deportivas y destrezas, cuya versión local se transmitió aquí por Canal Nueve.

La Diva peruana se coronó en el 2016 como ganadora del Miss Supertalent, certamen realizado en Corea del Sur, y en ese mismo año, de El gran show. Hace poco tiempo, participó en El Gran Chef Famosos, en donde se le adjudicó un ‘shippeo’ con el comprometido chef peruano, el jurado Giacomo Bocchio.

En el medio de su participación en realitys y concursos de belleza, Milett quedó envuelta en un escándalo de infidelidad como el de la China Suarez con Benjamín Vicuna y Pampita. Es que fue la tercera en el matrimonio entre el torero español Antonio Pavón y la personalidad de la Tv peruana Sheyla Rojas.

image.png

El español ante los rumores, confesó en su programa que efectivamente engañó a su mujer, madre de sus hijos, con Milett:

Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja... El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja... El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento

También Milett pasó un feo momento cuando en abril del 2015 se viralizó un video íntimo de ella y Alexander Geeks, que databa de años atrás, por lo que decidió llevar el caso a la Justicia como violación a la privacidad.

image.png

Desde de aquel entonces, la vida de Milett estuvo rodeada de escándalos, como ser vinculada sentimentalmente con el modelo Guty Carrera, quien era el prometido de Melissa Loza y al que le habría valido la retirada del reality Esto Es Guerra por estar en el ojo mediático.

Luego Milett decidió alejarse del mundo de la farándula y dedicarse de lleno a la actuación, con su debut en la pantalla grande en la película Al filo de la ley, donde interpreta a una chica escort que se enamora del personaje interpretado por Renato Rossini.

Además trabajó en Fuerza Bruta, protagonizó la obra teatral Travesuras Conyugales y culminó el 2022 como protagonista de la serie “Vampiras: The Brides”, que es una coproducción entre Estados Unidos y España, que trata sobre una batalla campal entre vampiras y carteles narcos.

image.png

Más contenido de Urgente24:

Santa Fe: ¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados y jubilados?

Banco Provincia anuncia cuándo comprar en cuotas sin interés

Una paradisíaca playa de agua transparente en Argentina

Fiat y el nuevo récord de uno de sus éxitos

Mercado Pago golpea bajo al bolsillo y baja la TNA