Milett Figueroa: La Diva peruana que conquistó a Tinelli

En el medio de su participación en realitys y concursos de belleza, Milett quedó envuelta en un escándalo de infidelidad como el de la China Suarez con Benjamín Vicuna y Pampita. Es que fue la tercera en el matrimonio entre el torero español Antonio Pavón y la personalidad de la Tv peruana Sheyla Rojas, entre otros.

image.png

El español ante los rumores, confesó en su programa que efectivamente engañó a su mujer, madre de sus hijos, con Milett:

Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja... El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja... El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento

También Milett pasó un feo momento cuando en abril del 2015 se viralizó un video íntimo de ella y Alexander Geeks, que databa de años atrás, por lo que decidió llevar el caso a la Justicia como violación a la privacidad.

image.png

Desde de aquel entonces, la vida de Milett estuvo rodeada de escándalos, como ser vinculada sentimentalmente con el modelo Guty Carrera, quien era el prometido de Melissa Loza y al que le habría valido la retirada del reality Esto Es Guerra por estar en el ojo mediático.

Luego Milett decidió alejarse del mundo de la farándula y dedicarse de lleno a la actuación, con su debut en la pantalla grande en la película Al filo de la ley, donde interpreta a una chica escort que se enamora del personaje interpretado por Renato Rossini.

Además trabajó en Fuerza Bruta, protagonizó la obra teatral Travesuras Conyugales y culminó el 2022 como protagonista de la serie “Vampiras: The Brides”, que es una coproducción entre Estados Unidos y España, que trata sobre una batalla campal entre vampiras y carteles narcos.

image.png

