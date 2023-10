Zaira Nara se bajó del Bailando y arremetió contra todos

image.png Zaira Nara está afuera del Bailando 2023.

La furia de Zaira Nara

Coty Romero le sacó la careta a Charlotte Caniggia al revelar un fuerte comentario que esta hizo sobre Zaira Nara: "Primero que nada yo no fui la que quemó a Char. En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que diga. Así que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaba acá por chupar p...", soltó la ex GH.