En LAM revelaron el motivo por el cual Silvina Escudero está triste desde hace tiempo

image.png Ángel de Brito anunció en LAM el motivo por el que Silvina Escudero está triste. Foto: Twitter

De Brito aclaró que: "Esto que estoy contando lo hablé con Silvina durante mucho tiempo, no es que me estoy mandando a contar nada por mi cuenta. Ella me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y ella todavía no se siente fuerte para salir a contarlo en la tele. Está muy triste".