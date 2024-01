Adrián Suar habló del cierre de Pol-ka y su reinvención

image.png Una de las telenovelas de Polka que hundieron a Adrián Suar. Foto: Pablo Layus

El exitoso productor anunció que más que un cierre, es un hasta luego: “Pol-Ka no cerró, es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años, pero siento que en algún momento voy a volver. No sé cuándo, el 24 no va a haber ficción, el 25 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver, me tengo que reinventar”, apuntó.