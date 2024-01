CCL sin techo, oficial atrasado y con crawling insuficiente

El acuerdo con el FMI proporciona cierto alivio al asegurar un desembolso de US$ 4.700 millones para cubrir vencimientos de capital hasta abril, cuando se espera un ingreso de divisas por la cosecha gruesa. No obstante, el camino hasta abril se presenta complicado, con desafíos como pagos de importaciones, cambios estacionales en la demanda de dinero, ajuste de tarifas y posibles tensiones laborales.

Los analistas destacan que, a pesar del acuerdo con el FMI, persisten los riesgos relacionados con la sostenibilidad del actual esquema cambiario y monetario. La combinación de una demanda de dinero decreciente, tasas de interés real negativas y apreciación cambiaria podría generar tensiones en el mercado financiero. Los analistas destacan que, a pesar del acuerdo con el FMI, persisten los riesgos relacionados con la sostenibilidad del actual esquema cambiario y monetario. La combinación de una demanda de dinero decreciente, tasas de interés real negativas y apreciación cambiaria podría generar tensiones en el mercado financiero.

En este contexto, la política de crawling peg del Banco Central, con un ritmo de depreciación del 2% mensual, podría llevar a un fuerte atraso cambiario, erosionando la mejora competitiva lograda con la devaluación. Los analistas advierten que, en un escenario con una brecha cambiaria del 55%, los exportadores podrían desincentivarse a liquidar divisas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1748013495549919631&partner=&hide_thread=false Para que la brecha no suba el dólar libre debería subir al 2% mensual mientras tenemos una inflación del 25% mensual, no la veo — Christian Buteler (@cbuteler) January 18, 2024

La posibilidad de otra devaluación antes de la cosecha se plantea como un riesgo real, especialmente si la brecha cambiaria continúa aumentando. Los analistas sugieren que el gobierno debería reconsiderar su estrategia cambiaria para evitar mayores tensiones en el mercado.

image.png

image.png

En cuanto a las reservas del Banco Central, a pesar de su racha compradora, las reservas netas siguen en niveles críticos y se ubican en torno a US$ 8.400 millones. La consultora Eco Go sugiere que podría considerarse la eliminación del esquema del dólar exportador, ya que su continuación limita el flujo de dólares en el balance cambiario. Esto podría añadir unos US$ 17.000 millones en el año, según la Fundación Capital.

Más contenido en Urgente24

Pakistan, Irán, Türkiye, Irak, Siria, Yemen, Somalía, Etiopía

Unicornios y Startups: Los nuevos negocios cada vez con más oportunidades

La miniserie oculta de Netflix para maratonear en un día

DNU: Cámara laboral manda apelación del Gobierno a la Corte (pero no suspende cautelar)